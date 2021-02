Kabinet praat over verlenging avondklok, ‘mogelijk tot 2 maart’

Ondanks dat het overleg op het Catshuis gisteren door de sneeuw werd afgelast, praat het kabinet vandaag alsnog over de avondklok en andere coronamaatregelen. In de ochtend komt een groot deel van het kabinet samen op het ministerie van Algemene Zaken. RIVM-baas Jaap van Dissel is er ook bij.

Knopen doorhakken gebeurt later op de middag. Dan komt het kabinet weer bij elkaar. Het overleg op de ochtend is een soort Catshuis-vervanging, informeel en zonder besluitvorming.



Avondklok

Vooralsnog is er niet aangekondigd dat de avondklok verlengd wordt. Die loopt dus eigenlijk af op woensdagochtend om 04.30 uur. Maar de kans dat de maatregel langer zal duren, is groot. Het is zelfs niet zeker of er überhaupt een Kamerdebat komt over de verlenging, zeggen ingewijden. Als dat wel zo is, gebeurt dat morgen. Maar er lijkt nu al een meerderheid te zijn voor verlenging.

Ingewijden zeggen tegen De Telegraaf dat het kabinet kijkt naar een verlenging tot 2 maart. „Als de avondklok wordt verlengd is het een serieuze optie om die gelijk te trekken met de andere coronamaatregelen.”

Vooral de Britse variant van het virus baart het kabinet grote zorgen. Die is namelijk besmettelijker dan andere coronavarianten. Vandaag mogen de scholen en kinderopvangcentra wel weer open, al blijven sommige alsnog dicht vanwege de sneeuw.

Donderdag waarschuwde Van Dissel tijdens een bijpraatsessie in de Kamer dat verdere versoepelingen waarschijnlijk leiden tot „een belangrijke toename” van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Hij wilde toen niet vooruitlopen op de avondklok.



Kijkend naar effect versoepelingen op de IC-bezetting is afschaffing vd #avondklok en 1pers. bezoekersregeling uitgesloten.

De 2 scenario's binnen rode stippellijn zijn t meest waarschijnlijk maar leiden, gelet op R0 vd Britse variant, toch tot hoge IC-bezetting Jaap van Dissel pic.twitter.com/HsKxsLd3io — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) February 4, 2021

Burgemeesters praten over maatregelen

Ook de burgemeesters van het Veiligheidsberaad overleggen vandaag, zij doen dat digitaal. Samen met het Outbreak Management Team (OMT) kijken zij naar de avondklok en een advies over demonstreren.

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio hadden het OMT gevraagd om dat advies, omdat ze willen weten op welke manier demonstreren verantwoord is qua volksgezondheid in tijden van corona. Demonstreren is een grondrecht in Nederland.

Tijdens de ‘bijeenkomst’ in Utrecht bespreken de burgemeesters ook het bestel- en afhaalsysteem dat winkels vanaf woensdag kunnen gebruiken. Klanten kunnen dan online of telefonisch producten bestellen bij bijvoorbeeld kledingwinkels en die daar later afhalen. Het zogeheten click & collect systeem. De winkels zijn dan niet geopend, maar kunnen toch contact onderhouden met klanten. Het Veiligheidsberaad gaat nader in op de regels voor dit systeem en de handhaving daarvan.



Online bestellen kon sowieso al, afhalen ook, en nou tijdelijk ophalen aan de deur waar we een extra toonbank bij de ingang gezet hebben. Laten we hopen dat we uiteindelijk gewoon weer op een normale manier de winkels in kunnen pic.twitter.com/qqkQvowvbF — Babashop (@BabashopNL) February 7, 2021