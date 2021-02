Meerderheid Nederlanders staat achter de avondklok

De avondklok in ons land moet onmiddellijk worden opgeheven, vond een rechter vandaag. Een meerderheid van de Nederlanders vindt diezelfde avondklok nog nodig. De meeste mensen ervaren de maatregel niet als zwaar.

Dat blijkt uit onderzoek van actualiteitenprogramma EénVandaag. Het onderzoek vond overigens plaats kort vóór de rechter tot de uitspraak kwam.

Veel steun voor de avondklok

Het kabinet heeft de avondklok twee weken geleden nog verlengd. De meerderheid van de tienduizenden leden van het Eénvandaag Opiniepanel steunen dat besluit. Zes op de tien vindt de avondklok een goede zaak. 31 procent is het met de rechter van vandaag eens: hij moet worden opgeheven. Een klein percentage ondervraagden twijfelt en is niet per se voor en ook niet per se tegen. Aan het onderzoek deden ruim 36.000 Nederlanders mee.

Vooral veel ouderen voor de avondklok

De steun komt vooral van ouderen. Ruim driekwart van de 65-plussers (78 procent) vindt het goed dat het kabinet de avondklok verlengde. Jongeren hebben beduidend meer moeite met de maatregel dan ouderen. 45 procent kan zich vinden in de verlenging, 44 procent is er tegen.

Op Twitter klinken naast gejuich over het mogelijke stoppen van de avondklok, ook geluiden van mensen die 'gewoon binnen zullen blijven'.



Inderdaad, blijf gewoon lekker thuis, #avondklok of niet! We willen toch een keer uit de lockdown? https://t.co/bqbjzqkFW2 — R.Overbeek (@rogeroverbeek) February 16, 2021



Eerder onderzoek van EénVandaag gaf aan dat de maatregel de grootste impact heeft op jongeren. Toch kunnen de meesten van hen (61 procent) er tot nu toe goed mee leven. Ruim een derde (37 procent) ervaart het wel als redelijk tot zeer zwaar. Jongeren vinden de avondklok vervelend, maar vaak ook noodzakelijk. Van alle ondervraagden valt 21 procent het gedwongen thuisblijven tot nu toe zwaar. Een grote meerderheid (78 procent) ervaart de forse coronamaatregel niet als zwaar.

Weerstand bij PVV- en Forum-stemmers

De grootste weerstand tegen de avondklok zit vooral in twee kiezersgroepen, die van de PVV en Forum voor Democratie. Van de PVV-kiezers is 54 procent tegen het besluit van het kabinet om die te verlengen. Bij FVD-kiezers is die onvrede nog groter: 92 procent wilde geen verlenging van de avondklok. Naast SGP-kiezers, sterk verdeeld over de maatregel, stonden alle overige kiezersgroepen in meerderheid achter de verlenging van de avondklok.