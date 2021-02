Rutte vraagt iedereen ’s avonds thuis te blijven, ook zonder avondklok

Demissionair premier Mark Rutte roept iedereen „met klem” op ’s avonds thuis te blijven. Ook als het kabinet er in hoger beroep niet in slaagt om de avondklok in stand te houden.

De maatregel is volgens de premier onverminderd noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Persconferentie avondklok

De premier hield vanmiddag een persconferentie over het verbod op de avondklok. Daarin zegt hij onder meer dat ook als de avondklok niet berust op een juridische basis, hij nog steeds vindt dat de maatregel nodig is. „De avondklok is een middel, geen doel”, zo benadrukt Rutte.

„Het doel is coronavirus zo veel mogelijk onder controle te krijgen zodat we straks al onze vrijheden terugkrijgen op een veilige manier.” Om die reden is de avondklok dan ook ingezet.

Slechte gevolgen

Rutte zegt dat het wegvallen van de avondklok „direct slechte gevolgen” zal hebben. Het aantal besmettingen is aan het dalen, maar die trend kan zo weer de verkeerde kant opgaan als de besmettelijkere Britse variant ruim baan krijgt. „Het is echt van belang dat we onze sociale contacten zo veel mogelijk beperken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Wij hebben in Nederland een scheiding der machten," erkent Rutte. "We hebben dus te accepteren wat de rechter zegt, en vervolgens staat het ons open om in hoger beroep te gaan en om verzoeken tot schorsing in te dienen." #avondklok — Elif Isitman (@eisitman) February 16, 2021

Kabinet komt met spoedwet

Het kabinet komt toch met een spoedwet om de avondklok in vast te leggen. Dat zegt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus in een reactie op de uitspraak van de rechter dat de avondkok per direct moet worden opgeheven. Het kabinet houdt vol dat een juridische basis voor de spertijd er wel degelijk is. De nieuwe wet zou dus „ten overvloede” zijn, volgens Grapperhaus.

Grapperhaus benadrukt dat de avondklok juist „met de grootste urgentie en spoed” is ingevoerd: „”Dit was ook echt een maatregel die een aparte besluitvorming vereist en die regels hebben we volledig gevolgd.”

De spoedwet komt er wat Grapperhaus betreft zo snel mogelijk. De Eerste en Tweede Kamer zijn daarbij aan zet. Het kabinet heeft ook meteen spoedadvies gevraagd aan de Raad van State.