Wat gebeurt er met de 26.000 avondklokboetes? Honderden claimen geld al terug

Het nieuws dat de avondklok per direct wordt opgeheven, sloeg in als een bom. Maar wel een van confetti, getuige de vele uitgelaten reacties op social media. En mensen ruiken kansen, waaronder zij die een boete kregen.



Honderden mensen die een avondklokboete hebben gekregen, claimen deze terug of willen haar kwijtgescholden zien. Advocaat Michael Ruperti zegt vandaag dat hij hun verzoeken rechtstreeks bij minister Fred Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) zal indienen. Het vonnis van de rechtbank in Den Haag is de basis van de procedure.

Boetes

Volgens Ruperti vormen zijn cliënten een informele belangengroep, die tegen de coronamaatregelen is. „Zij hebben als bezorgde burgers deelgenomen aan demonstraties, maar behoren niet tot de relschoppers.”

Met het vonnis van de rechtbank, waarin wordt gesteld dat de avondklok per direct moet komen te vervallen, zijn de opgelegde boetes onrechtmatig, stelt de raadsman. Een aantal van Ruperti’s cliënten heeft de avondklok opzettelijk genegeerd, om een rechtszaak uit te lokken. „Met dit vonnis zijn die zaken overbodig geworden.”

Als de minister de verzoeken tot terugbetaling of kwijtschelding niet inwilligt, zal de groep naar de rechter stappen. Volgens Ruperti is er voor de minister ook „een makkelijke weg: alle boetes in één keer van tafel halen”.



Zo op @BNR over ‘opheffen’ avondklok — Richard Korver (@jeadvocaat) February 16, 2021

Advocaat Richard Korver heeft nog een tip voor mensen die een boete hebben gekregen. „Ik zou nog even niet betalen.”

Andersom

Op social media wordt er gegrapt over het abrupte einde aan de avondklok.



Als ik nu achteraf maar geen boete krijg omdat ik me de afgelopen tijd geheel buitenwettelijk aan de #avondklok heb gehouden. — Wim Daniëls (@wimdaniels) February 16, 2021

Ook Arjen Lubach doet een duit in het zakje.



Ik ga met terugwerkende kracht een heerlijke avondwandeling maken op 8 februari. — Arjen H. Lubach (@arjenlubach) February 16, 2021

26000 avondklokboetes

De politie heeft tot eind vorige week bijna 26.000 boetes uitgedeeld aan mensen die tijdens de avondklok zonder goede reden op straat waren. Het is vooralsnog onbekend wat hiermee gebeurt nu de rechter heeft bepaald dat de avondklok per direct moet worden opgeheven.

Agenten schreven de boetes uit vanaf zaterdag 23 januari, toen de avondklok inging. In de eerste volledige week – van 25 tot en met 31 januari – ging het ongeveer om 11.000 boetes. In de twee weken daarna telkens rond de 7300. De boetes die zijn uitgedeeld door boa’s zijn niet bekend bij de politie, dus het totale aantal ligt hoger. De hoogte van de boete bedraagt 95 euro.

Boa

Je hoeft intussen niet bang voor een (nieuwe) boete te zijn. De Nederlandse BOA Bond zegt dat boa’s de avondklok niet kunnen handhaven nu de rechtbank Den Haag heeft besloten dat die maatregel moet worden opgeschort. „Wij wachten nu het besluit van de minister af.”

Volgens de woordvoerder is er nu te veel onduidelijk over wat er vanavond gaat gebeuren. „Wij zijn een uitvoerende organisatie en doen wat de overheid ons opdraagt.” De bond zegt dat ze ook moeten luisteren naar de uitspraak van de rechter.

De woordvoerder vraagt zich ook af of de eerder uitgeschreven boetes wel geldig zijn. „Het kan zijn dat alle boetes worden teruggedraaid, maar dat is uiteindelijk aan de rechter.”

Ook hier wordt over gegrapt op Twitter.



Alleen als de BOA's het willen handhaven. — Stijn de Vreede (@VrijndeSteede) February 16, 2021

Politiebond avondklokboetes

De uitspraak van de rechtbank Den Haag over het opheffen van de avondklok zorgt ook voor veel vragen bij de politie. „We weten nog niet wat dit betekent voor het handhaven van de avondklok”, zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB), „maar we houden ons aan rechterlijke uitspraken”.

Het is nog niet bekend wat het vonnis betekent voor de agenten die ingeroosterd zijn om de avondklok vanavond te handhaven. „Het vonnis negeren kan niet.” Dat betekent dat de politie naar alle waarschijnlijkheid geen boetes meer kan uitschrijven, „tenzij er andere wettelijke mogelijkheden zijn”.

Verder vraagt Struijs zich af wat voor invloed het heeft op de tienduizenden boetes die al uitstaan. „En wat het betekent voor de bestrijding van de gezondheidscrisis.” Hij benadrukt dat het vonnis het vertrouwen van de burgers in de aanpak van de coronacrisis aantast.