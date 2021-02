Eva Jinek schittert in LINDA. en spreekt met Linda de Mol over 200ste editie

Eva Jinek schittert in de nieuwe editie van LINDA., zo laat ze met een foto weten op Instagram. Vandaag komt de tweehonderdste editie van het magazine uit en die staat in het teken van sterke, inspirerende vrouwen. Gisteravond sprak ze hier in haar talkshow Jinek over met Linda de Mol.

„Trots en vereerd dat ik in de 200ste LINDA. sta”, zo schrijft Eva Jinek bij de foto waarmee ze in het magazine staat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgers reageren enthousiast met veel wow’s en wauw’s: „Wow, wat een prachtige foto!”.

Eva Jinek over kinderen

In het magazine spreekt Eva Jinek onder meer over een mogelijke tweede baby. Zo zegt ze dat haar tweejarige zoontje Pax het beste is wat ze ooit in haar leven heeft gehad. Wellicht dat ze ooit nog een kind wil, maar Eva Jinek is inmiddels 42 en twijfelt over de risico’s van een nieuwe zwangerschap. Ook laat Jinek weten dat ze een stuk emotioneler is sinds haar zwangerschap.

Linda de Mol

Gisteravond schoof Linda de Mol aan bij Jinek om te praten over de tweehonderdste editie van het magazine. Zo vertelde ze dat het idee oorspronkelijk kwam van een schoolvriendin, die haar liet nadenken over wat ze miste in andere bladen. „Ik vond dat bladen zichzelf zo serieus nemen en doen alsof vrouwen het zo moeilijk hebben met de keuze tussen werk en kinderen. Soms waren bladen ook een beetje betuttelend met dingen als ‘hoe je je man gelukkig moet houden’ en ‘hoe je je huis gezellig moet houden’. Ik miste de humor”, aldus De Mol.

Vanaf dat moment begon het idee een beetje te borrelen bij Linda. Maar ze had nooit verwacht dat het zo’n succes zou worden: „Ik dacht: dat gaat niemand kopen. Dus het heeft me ontzettend verrast dat het zo’n succes geworden is”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Linda de Mol: "Ik ben heel trots op het merk LINDA." Morgen verschijnt de 200e editie van het tijdschrift, waar Linda alle 200 keer op de cover stond. De vraag is: blijft ze de komende 18 jaar óók op de cover staan? Op die vraag heeft ze een duidelijk antwoord. #jinek pic.twitter.com/auXUHrDhCc — Jinek (@Jinek_RTL) February 15, 2021

De Mol spreekt met Jinek ook over haar columns die standaard in iedere editie zitten. Dat zijn altijd openhartige columns, maar door de jaren heen heeft Linda daar ook van geleerd. „Ik was in het begin iets te openhartig voor mijn kinderen, daar ben ik mee opgehouden. Op een gegeven moment, toen ze wat ouder werden, vonden ze vaak dat ik eerst even had moeten overleggen als ik iets over ze schreef. Dat doe ik nu ook wel.”