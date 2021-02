Donderdag extra debat over vonnis avondklok en de spoedwet

Het verkiezingsreces is nog geen week oud maar de Tweede Kamer komt donderdag toch weer bij elkaar. In een extra debat is de avondklok het onderwerp.

De Kamer buigt zich dan over het avondklokvonnis van de rechtbank in Den Haag en de spoedwet waarmee de maatregel nu moet worden geregeld. Die wetswijziging ging na een spoedadvies van de Raad van State vanmiddag naar het parlement.

Ook Eerste Kamer nog in actie

Daarna zal de spoedwet vermoedelijk vrijdag nog in de Eerste Kamer worden behandeld. Op vrijdag dient ook het hoger beroep van de staat. In een kort geding, aangespannen door actiegroep Viruswaarheid, oordeelde de rechter dat de avondklok niet goed is onderbouwd. Die moest dus meteen van tafel.

Met een spoedappel kon het demissionaire kabinet voorkomen dat de maatregel direct de prullenbak in gaat. Met de wetswijziging hoopt justitieminister Ferd Grapperhaus ervoor te zorgen dat de wet straks hoe dan ook juridisch geregeld is.



De avondklok geldt, ook vanavond. Het coronavirus is nog niet onder controle. Het blijft belangrijk om thuis te blijven, zo min mogelijk mensen te ontmoeten en je aan alle maatregelen te houden, zoals de avondklok. Meer informatie ⤵️https://t.co/7fEuP1tEmN#AlleenSamen pic.twitter.com/FHbIrDCGTR — Mark Rutte (@MinPres) February 16, 2021

Hoe lang blijft de avondklok nog van kracht?

De huidige lockdown duurt tot en met 2 maart. Volgende week dinsdag beslist het kabinet of de avondklok tot die datum van kracht blijft of eerder wordt opgeheven. De avondklok werd op 23 januari ingevoerd.

Op 23 februari geven Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge weer ‘hun bekende’ persconferentie. Deze week deden zij dat ook, maar toen speciaal voor jongeren in het NOS Jeugdjournaal.

Avondklok opgenomen in de coronawet

Na kritiek van de Raad van State heeft het kabinet er toch voor gekozen om de avondklok in de coronawet op te nemen. Die wet valt weer onder de wet publieke gezondheid. Na de uitspraak van de rechter gisteren dat de avondklok niet voldoende juridisch onderbouwd is, kwam het ministerie van Justitie met een spoedwetje. De belangrijkste adviseur van het kabinet drong er opnieuw op aan om de maatregel toch in de coronawet op te nemen. Daar is uiteindelijk ook voor gekozen.



Zoals het avondklokje thuis tikt, tikt het nergens! #avondklok — Hans Tibben (@hanstibben) February 17, 2021

Overigens waarschuwde de Raad van State (RvS) bij de vorige regeling over de avondklok al dat deze beter in de coronawet past. De speciale Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg) die hier eerder voor was gebruikt, is er eigenlijk alleen voor zeer spoedeisende maatregelen. Dat de avondklok eerst nog door de Tweede Kamer is besproken en pas dagen later officieel van kracht werd, komt niet overeen met het doel van die wet, zei de rechter gisteren ook.

Haast met de afronding

Na een eerdere vraag van de RvS waarom de klok niet als spoedwetswijziging in de coronawet was opgenomen, zei Grapperhaus dat dit soort wetstrajecten „vanwege de haast waarmee deze afgerond moeten worden, niet de beste garanties voor een weloverwogen proces en resultaat” geven. Bij andere coronamaatregelen is soms wel voor spoedwetgeving gekozen, maar dat was volgens de minister niet omdat het „het beste middel was, maar simpelweg omdat dat het enige middel was”. Volgens het kabinet werkte de Wbbbg wel als goede wet om de avondklok in vast te leggen.