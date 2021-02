Duizenden ‘verdoofde’ schildpadden uit het ijskoude zeewater gered

Het is koud in Texas. Of zeg maar gerust: ijs- en ijskoud. Het kwik daalde tot -22 graden en miljoenen huishoudens zitten nu zonder stroom. Ook de schildpadden ging het niet in hun koude schild zitten. Verschillende reddingsacties zijn inmiddels ondernomen, waarna de dieren in menig kofferbak konden opwarmen, voordat ze naar de opvanglocaties werden vervoerd.

Natuurorganisaties en vrijwilligers hebben de afgelopen dagen tijdens de winterstorm in het zuidoosten van de Verenigde Staten duizenden bedreigde zeeschildpadden uit de wateren voor de kust van Texas gehaald.

2500 schildpadden

Sea Turtle Inc., een non-profit dierenreddingsgroep op South Padre Island in Texas, heeft de afgelopen dagen meer dan 2500 schildpadden uit de ijskoude oceaan gered. Vrijwilligers hebben zoveel mogelijk schildpadden achter in hun auto gelegd om ze naar zorglocaties te brengen.



Daar ligt op zo’n elk stukje vrije vloer of tafel wel een schildpad, en de verwachting is dat er nog veel meer bijkomen. Op onderstaand filmpje zie je de schildpadden liggen. „Er is geen plekje meer vrij vanavond”, vertelt een vrijwilliger. Vervelend is wel dat ook hier de stroom is uitgevallen.



More than 2500 cold stunned sea turtles have been pulled from the water in south Texas https://t.co/nGxs11bYb0 — Michelle Singerman (@MSingerman) February 17, 2021



🚨 SEA TURTLE EMERGENCY 🚨 A historic winter storm has descended on Texas, bringing record breaking temps. @SeaTurtleInc has so far rescued 142 cold-stunned sea turtles with more coming in. As if the situation could not get worse, the center's power has been out since 2AM! 😨 pic.twitter.com/8W8giHMGXE — Dr. Wildlife 🐍🐯 (@DrWildlife) February 15, 2021

Verdoofd

Op foto’s en filmpjes op social media is te zien hoe de schildpadjes ‘verdoofd’ uit het water worden gevist. Ze lijden aan wat bekend staat als koud-verdoving, een fenomeen dat zich voordoet wanneer een zeeschildpad langdurig wordt blootgesteld aan koude watertemperaturen, vaak onder de 10 graden.



Wow. Texas game wardens rescued sea turtles from the frigid waters. https://t.co/b4wEB1wy0O — Will DuPree (@willrdupree) February 17, 2021

Amerikaanse Lara schreef over haar gepensioneerde moeder die haar gisteren een foto van haar achterbak stuurde. De post is viral gegaan, met duizenden likes en hartjes en schildpademoji’s. „Ze heeft onder andere een schildpad ouder dan 100 jaar en van meer dan 350 pond gered!”, schrijft ze. Mensen complimenteren Lara met haar „supermom.”



My mom is retired, & she spends her winters volunteering at a sea turtle rescue center in south Texas. The cold snap is stunning the local turtles & they’re doing a lot of rescues. She sent me this photo today of the back of her Subaru. It’s *literally* turtles all the way down. pic.twitter.com/xaDRNjLDoQ — Lara (@lara_hand) February 15, 2021

Ongewoon winters

De temperatuur in de Golf van Mexico bij Texas bedraagt momenteel ongeveer de helft van de normale temperatuur in februari vanwege ongewoon winters weer. Zo is het zeewater bij South Padre Island woensdag amper 7 graden, waar het normaal gesproken in deze tijd van het jaar 15 graden is.

Volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration worden de diertjes lusteloos en zijn ze uiteindelijk niet in staat om te zwemmen, waardoor ze aan de oppervlakte drijven. Als ze niet naar warmere wateren worden teruggebracht kunnen ze ernstig ziek worden en sterven.