Vorige maand werd bekend dat China ook anale coronatests ging gebruiken, voor hun eigen ingezetenen. Zo leek het tenminste. Nu lijkt het erop dat ook Amerikanen een anale test hebben moeten ondergaan, al spreekt China dit tegen.

De Verenigde Staten hebben bij China geprotesteerd omdat diplomaten anale coronatesten moesten ondergaan. Dat meldt VICE World News op basis van een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is onduidelijk hoeveel Amerikanen die test moesten ondergaan. Ook Washington Post kwam met het nieuws.

Washington Post reports that US State Department officials in China are being subjected to anal Covid-19 tests instead of nasal swabs. Is this happening to any other foreign diplomats, or is it targeted? Ping @joshrogin https://t.co/JNCWZMdUzV

Het ministerie benadrukt dat het nooit heeft ingestemd met het gebruik van de betreffende test. Er is direct bezwaar gemaakt toen bleek dat sommige medewerkers de anale coronatest hadden ondergaan. „We hebben medewerkers opdracht gegeven om te weigeren als ze het verzoek krijgen om deze test te ondergaan”, zegt de woordvoerder tegen VICE.

Oh man. Remember those anal Covid tests? Turns out China gave them to US diplomats, according to @VICENews, citing State Dept.

Looking forward to this avo’s daily Mofa briefing in Beijing https://t.co/Gdwubxg4cV

— Jerome Taylor (@JeromeTaylor) February 25, 2021