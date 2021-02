Avondklok vrijdag weer onder de loep bij OMT, effect nog niet duidelijk

Vrijdag bekijkt het Outbreak Management Team (OMT) weer de coronamaatregelen, op verzoek van het kabinet. Ze bespreken dan ook de avondklok, ook al is de maatregel dan nog net geen twee weken van kracht.

In het meest recente advies schreef het OMT: „Deze maatregel moet ten minste twee weken ingevoerd zijn om een beoordeling van het effect te kunnen geven.” Die twee weken „is niet in beton gegoten”, laat een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) desgevraagd weten.



In de avond van zaterdag 23 januari ging de avondklok in. Je mag nu niet meer tussen 21.00 uur en 04.30 uur zonder geldige reden naar buiten. Als je geen reden (met verklaring) kan overhandigen, krijg je een boete. Op deze manier hoopt het kabinet bezoeken te beperken en zodoende het aantal coronabesmettingen terug te dringen.

Niet iedereen houdt zich aan de avondklok, er zijn namelijk al 16.000 boetes uitgedeeld voor het overtreden daarvan.

Effect van avondklok

Twee weken is de periode die de experts standaard aanhouden om het effect van maatregelen te evalueren. Ook premier Mark Rutte zei gisteravond tijdens zijn persconferentie dat het voor die tijd nog te vroeg was om het effect te bepalen. Het kabinet zou eind deze week wel graag een nieuw advies krijgen waarin ook de avondklok is meegenomen. De woordvoerder van het RIVM verwacht dat vrijdag wel een inschatting kan worden gemaakt.

Het coronavirus kent een incubatietijd van twee tot veertien dagen. De meeste mensen krijgen vijf tot zes dagen na de besmetting klachten.

Hoofd infectieziekten van de GGD Anja Schreijer, die ook in het OMT zit, acht de kans klein dat de deskundigen zullen adviseren de avondklok na 10 februari weer af te schaffen. Ze zei gisteravond in de talkshow M dat de onzekerheden daar momenteel te groot voor zijn.



Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is voorstander van het verlengen van de avondklok. Volgens hem is dat zelfs „heel verstandig”, vanwege de stijging van het aantal coronabesmettingen met de Britse variant.