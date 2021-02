Politie begint crowdfundingsactie voor vrouw en dochters omgekomen agent (30)

Maandag overleed een 30-jarige politieagent van de eenheid Den Haag na een verkeersongeval bij het Noord-Hollandse Bergen. Zijn partner, die ook werkzaam is bij de politie Den Haag, zat bij hem in de auto. Ze raakte zwaargewond. Het stel heeft twee jonge dochters.

Binnen de politie-eenheid Den Haag heerst enorme verslagenheid. Ze hebben een crowdfundingsactie gestart voor het gezin van hun overleden collega. Na 21 uur is er al ruim 170.000 euro ingezameld. En de teller loopt snel op. „Met deze actie willen wij namens al jouw collega’s er voor zorgen dat je meiden zich geen zorgen hoeven te maken. Wat er gebeurt gebeurt er, maar we zullen als een grote familie om jullie heen blijven staan”, schrijven de collega’s op de pagina van de inzamelingsactie.

Op dit moment is het doelbedrag van de actie 200.000 euro, maar dat was eerst lager. „Aanvankelijk was het ingestelde doelbedrag al een mega gebaar geweest waarvan niemand had gedacht dat dat mogelijk zou zijn… Maar hoe mooi zou het zijn, als de toekomst van Sofie en Feline op financieel gebied geen enkel vraagstuk meer zou zijn bij dit verschrikkelijke verlies van hun vader op zo’n jonge leeftijd”, is te lezen bij de actiepagina.

Politie: ‘Wat een nachtmerrie’

De overleden agent was een hondengeleider van de Haagse hondenbrigade, zo is te lezen op de Facebookpagina van Politiehonden Noord-Holland. Ook die afdeling verkeert in rouw. „Onze gedachten gaan uit naar de familie, alle collega’s en alle anderen die hen kennen. Wat een nachtmerrie, hier zijn geen woorden voor.”





Gisteravond bereikte ons het trieste nieuws dat twee collega’s van de eenheid Politie Eenheid Den Haag in privé tijd… Posted by Politiehonden Noord-Holland on Tuesday, February 2, 2021

Frontale botsing

De man uit Maassluis was de bestuurder van een auto die maandagmiddag op de N9 ter hoogte van Bergen in frontale botsing kwam met een vrachtwagen, die om nog onbekende reden op de verkeerde weghelft was terechtgekomen. De 30-jarige man overleed ter plaatse, zijn 35-jarige partner werd door de brandweer uit het voertuig bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.

De chauffeur van de vrachtwagen, een 61-jarige man uit Alkmaar, en zijn twee passagiers werden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Daarna nam de politie ze mee naar het bureau voor verhoor. De bestuurder van de truck is aangemerkt als verdachte.