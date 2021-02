Avondklok blijft gelden, in ieder geval tot vrijdag

De avondklok blijft voorlopig van kracht. Het gerechtshof in Den Haag heeft het vonnis van de rechter in kort geding over het opheffen ervan voorlopig opgeschort. In ieder geval tot vrijdag.

Het hof deed dat op verzoek van de Staat, die hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis.

Rechtszaak Viruswaarheid tegen avondklok

Vanmorgen bepaalde de rechter in een door actiegroep Viruswaarheid aangespannen zaak dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De Staat tekende hoger beroep aan en heeft het hof daarnaast in een speciale spoedprocedure gevraagd de werking van dat vonnis uit te stellen.

De Staat wil dat de avondklok van kracht blijft, in elk geval totdat de zaak in hoger beroep inhoudelijk aan bod is geweest. Die zitting staat vrijdag op het programma bij het Haagse hof. Een uitspraak zal naar verwachting een paar dagen later volgen. Dat betekent dat Nederlanders ook in het weekend nog wel binnen moeten blijven na 21.00 uur.

Uren wachten door wraking

Het gerechtshof in Den Haag heeft de zitting over het opheffen van de avondklok vanavond kort na 20.00 uur beëindigd en zich toen teruggetrokken voor beraad. Snel daarna kwam het besluit: de maatregel blijft in ieder geval de komende drie nachten van kracht.

Willem Engel en jurist Jeroen Pols reageerden namens Viruswaarheid furieus op de beslissing van het hof. „U maakt een grote fout”, zei Engel tegen de voorzitter die eerder op de dag werd gewraakt. Premier Mark Rutte heeft al kort gereageerd. Hij noemt de uitkomst goed nieuws.

Actiegroep Viruswaarheid had het hof gewraakt, aan het begin van een zitting over het gewezen vonnis over het per direct opheffen van de avondklok. Volgens Viruswaarheid was het hof vooringenomen. De voorzitter van het hof heeft dat betwist. De wrakingskamer vindt niet dat er van enige vooringenomenheid is gebleken. Dit na enkele uren van ‘overleg’. Twee uur voordat de avondklok zou ingaan, kon het hof verder.

Veel Nederlanders voorstander avondklok

Toevallig had actualiteitenprogramma Eénvandaag kort voor de rechtszaak van vanmorgen onderzoek naar de avondklok gedaan. Een meerderheid van de Nederlanders, zes op de tien, blijkt voorstander van de zware coronamaatregel. Drie op de tien vindt maar niets. Een opvallend percentage, 79 procent van de ruim 36.000 ondervraagden, ervaart het niet als zwaar. Premier Mark Rutte riep in de loop van de middag, vooruitlopend op het hof, Nederlanders op binnen te blijven. „Ook als de avondklok niet meer geldt.”