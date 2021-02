Viruswaarheid wraakt rechter die per abuis ‘Viruswaanzin’ zei

16 februari gaat de corona-annalen in als de dag dat er een streep ging door de avondklok. Of toch niet..? Het gaat in elk geval de boeken in als de dag waarop het even helemaal niet meer duidelijk was wat er nou toch met die avondklok gebeuren zou. Viruswaarheid, die eerder vandaag nog in een euforische jubelstemming was, heeft vanmiddag de rechtbank gewraakt. Tijdens het turbo-spoedappèl, waarover al heel wat grapjes zijn gemaakt op social media.

Viruswaarheid heeft het gerechtshof in Den Haag gewraakt in het proces over de avondklok. Jurist Jeroen Pols van de protestgroep vindt dat het hof dermate veel spoed achter de zaak zet, dat daaruit alleen al vooringenomenheid blijkt. „Dat is een oordeel”, aldus Pols. Dat het hof hem het woord ontnam omdat alleen de advocaat van Viruswaarheid zou mogen spreken, vond hij evenmin acceptabel. „U vindt dat ik mijn mond moet houden. Dat staat nergens in de wet.”

Viruswaarheid

Ook versprak de rechter zich en noemde de stichting Viruswaanzin, zoals de actiegroep eerst heette. Nog een reden om te wraken, vindt Pols.



Redenen wraking: 1) de drang om vandaag nog uitspraak terwijl de uitspraak vanmorgen weloverwogen was, 2) Het zeggen van "viruswaanzin" door de rechter, 3) Dat viruswaarheid nicht mocht spreken, 4) Pers geweigerd. Nu weer schorsing. — hvdh (@hvdh16) February 16, 2021

De voorzitter was onverbiddelijk en dreigde Pols uit de zaal te laten zetten toen hij bleef protesteren tegen de gang van zaken.

Handhaven avondklok

De zaak over het al dan niet handhaven van de avondklok was vanmiddag kort na 16.00 uur begonnen, maar kon vrijwel direct weer geschorst worden. Nieuwe rechters moeten nu van huis komen zodat er hopelijk voor 21:00 uur alsnog een uitspraak volgt. Demissionair premier Rutte roept iedereen op om zich wel aan de avondklok te houden.

De landsadvocaat vroeg de voorzitter wel of een en ander nog voor 21.00 uur kon gebeuren, het moment dat de avondklok in moet gaan.

En weer verder

De wrakingskamer van het gerechtshof in Den Haag is even na half zes bijeengekomen, om te beslissen over het wrakingsverzoek van Viruswaarheid.

De voorzitter van het gewraakte hof zei tegen het hof dat zij betwist dat zij vooringenomen zou zijn geweest. „Ik probeer juist zo zorgvuldig mogelijk naar een zaak te kijken, zoals ik naar alle zaken kijk.”

Een van de gronden om te wraken was het benadrukken van de spoed die met de zaak is gemoeid, door de voorzitter. „Dat beslis ik niet, maar het hele hof. Wij gaan geen inhoudelijke beslissing nemen, het gaat er puur om of het vonnis voorlopig opzij gezet moet worden, totdat het hof de zaak inhoudelijk heeft behandeld.”

De wrakingskamer kondigde aan zeker een half uur nodig te hebben om het wrakingsverzoek te beoordelen en uitspraak te doen. De landsadvocaat vroeg om spoed, hij wil dat het hele proces is afgerond voor 21.00 uur, het tijdstip dat de avondklok in zou moeten gaan.

‘Genieten’

Op social media genieten sommige mensen intussen van de juridische ‘soap’. „Eerlijk is eerlijk; Pols van Viruswaarheid heeft een aantal juridisch sterke argumenten aangedragen voor zijn wraking. Vooral zijn punten omtrent de uitingen van de rechter zijn niet heel onlogisch. En nee, lieve framers, ik ben geen viruswappie”, schrijft rechtenstudent Ayman Kariman.



Ik doelde ook vooral op zijn eerste punt over de uittingen van de rechter. Dat hij daarin een mate van vooringenomenheid las is niet heel onlogisch. Maar zoals ik eerder zei; het is vooral ook een juridische strategie. Ik geniet ervan. — Ayman Kariman (@AymanKariman) February 16, 2021

De rechter besloot eerder vandaag in kort geding dat de avondklok van tafel moet, de overheid ging daar direct tegen in het verweer. In een zogeheten schorsingsincident vraagt de overheid aan de rechter de avondklok te handhaven tot er een hoger beroep in de zaak is geweest. Dat zou volgens de planning aanstaande vrijdag dienen.

Wraking

Het is de vraag of de wraking die planning op losse schroeven zet. Het hof had de bedoeling vandaag nog te beslissen of het vonnis van de rechter wordt opgeschort of niet.

Protestgroep Viruswaarheid had een kort geding aangespannen tegen de omstreden avondklok. Pols maakte vandaag aan het begin van de zitting bezwaar tegen de planning van het hoger beroep, zoals de voorzitter van het hof die uiteenzette. Pols vindt dat er met die planning veel te weinig tijd is om de zaak goed voor te bereiden. Volgens het hof moet het hoger beroep „met turbospoed” worden behandeld, gezien de belangen die er spelen.

Wat is wraking

Iedereen heeft recht op onpartijdige rechtspraak. Als één van de partijen in een rechtszaak de indruk heeft dat de rechter vooringenomen is, kan hij verzoeken om de rechter te laten vervangen door een andere rechter. Dit heet een wrakingsverzoek.



BREAKING: Viruswaarzin vraagt een wraking aan. Wraking is een procedure bij de rechtbank, die bedoeld is om de objectiviteit van een rechter te beoordelen. #viruswaanzin #kickoutrutte #RIVM #staat — Gele Hesjes NL (@GeLeHesjesNL) June 25, 2020

Het is niet de eerste keer dat Viruswaarheid een rechter wil wraken. Zo eiste de stichting, die toen nog actiegroep Viruswaanzin heette, op 25 juni 2020 in een kort geding dat alle maatregelen die de Staat heeft getroffen om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen, per direct moeten worden opgeheven. Tijdens dat kort geding werd de behandelend rechter gewraakt omdat zij vooringenomen zou zijn. Het wrakingsverzoek werd toen afgewezen.