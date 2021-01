Avondklok of vliegverkeer inperken: Rutte vindt verdere maatregelen nodig

Premier Mark Rutte denkt dat er verdere maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus ver genoeg in te perken. Ideeën als een reisverklaring, inperking van het vliegverkeer en de beruchte avondklok passeerden de revue.

Rutte was gisteren in debat met de Tweede Kamer, toen hij de Kamer vroeg om een avondklok niet bij voorbaat uit te sluiten. In november liet Geert Wilders met een motie al weten tegen zo’n avondklok te zijn. Toch komt het scenario van op tijd binnen zijn steeds dichterbij, want de huidige lockdown doet z’n werk niet goed genoeg: „We moeten het naar beneden duwen, ik denk niet dat we er komen met de bestaande lockdown”, zei Rutte gisteren.

Verdere maatregelen

De Kamer is het daarmee eens en roept ook om verder ingrijpen, alleen de manier wáárop er verder wordt ingegrepen ligt nog even ter discussie. Het Outbreak Management Team (OMT) komt binnenkort met een advies over de effectiviteit van een avondklok, maar verschillende partijen hebben hier grote twijfels over en ook de BOA bond en politiebonden zien dat niet zitten.

Een aantal partijen wil dat het kabinet het vliegverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland aan banden legt, om de verspreiding van de Britse virusvariant tegen te gaan. Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag was daar ook al veel kritiek op.



De nieuwe lockdown is voornamelijk uit angst voor de Corona variant uit de UK…. ondertussen landen er dagelijks 20 vluchten vanuit de UK op Nederlandse bodem!! #persco #lockdown — EvertOostdam (@EvertOostdam) January 12, 2021

Rutte liet gisteren weten dat hij begrijpt dat partijen zich ergeren aan het aantal vluchten dat nog dagelijks van en naar Schiphol komt. Het beperken van vluchten is volgens hem „juridisch lastig”. Ook is er gekeken naar de invoering van een essentiële reisverklaring, wat Rutte in eerste instantie nog een „briljant” idee vond. In de praktijk bleek het lastig uitvoerbaar: „Uitermate complex.” Want: „Wie bepaalt wat wel en wat niet essentieel is.”

Minder huisfeestjes

Overigens blijkt uit onderzoek van EenVandaag dat de helft van de bevolking vóór een avondklok is die om 22.00 uur in gaat. Vier op de tien (38 procent) is tegen. Dat onderzoek deden ze onder de 15.220 leden van hun panel. Voorstanders denken dat zo’n maatregel nodig is, omdat het aantal besmettingen onvoldoende daalt. Een avondklok zou er volgens hen voor kunnen zorgen dat jongeren ’s avonds minder bijeenkomen. Ook zouden er dan minder huisfeestjes worden gehouden.

Tegenstanders denken dat een avondklok niet tegenhoudt om álsnog de straat op te gaan. Ook wordt er gevreesd voor te weinig mankracht om de maatregel ook daadwerkelijk te handhaven.

Voor een avondklok vanaf 20.00 is iets minder steun: 42 procent van de deelnemers is voor. Maar liefst 47 procent is tegen.

