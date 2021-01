‘Avondklok invoeren? Nee, dan liever thuiswerken verplichten’

Een avondklok levert teveel gedoe op. Nee, dan liever eindelijk het thuiswerken verplicht stellen. Dat heeft meer nut, vindt de BOA Bond.

Om het coronavirus te bestrijden roept de Nederlandse BOA Bond werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland op om thuiswerken verplicht te stellen. De BOA Bond ziet daarin meer heil dan het invoeren van een avondklok. Overigens hebben ‘ingewijden in Den Haag’ aan de NOS gemeld dat de avondklok er na vanavond (nog) niet komt. Het kabinet ziet op dit moment te veel bezwaren en groeperingen die niet achter de eventuele volgende maatregel staan.

Avondklok is geen oplossing, thuiswerken wel

De Nederlandse BOA Bond noemt de avondklok geen oplossing. „Boa’s zien dat het ’s avonds rustig is op straat. We verwachten niet dat een avondklok zal bijdragen aan een oplossing, terwijl het wel een hoop gedoe oplevert”, zegt voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#avondklok geen oplossing. Groter probleem is dat te veel mensen naar hun werk 'moeten'. Maak centraal afspraken met werkgevers. Stel #thuiswerken verplicht en maak van werken op kantoor een uitzondering. @DeBOABond @VNONCW @MKBNL — Nederlandse BOA Bond (@DeBOABond) January 12, 2021

„Een groter probleem is dat te veel mensen naar hun werk ‘moeten’. Maak centraal afspraken met werkgevers. Stel thuiswerken verplicht en maak van werken op kantoor een uitzondering”, stelt de bond op Twitter voor.

Minder thuiswerken dan eerste lockdown

In een toelichting zegt Kuin: „Wat wij zien is dat veel mensen onderweg naar hun werk zijn. Het is druk op de weg en op bedrijventerreinen, een heel verschil met de lockdown in maart en april. Het heeft te maken met de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Werknemers kunnen niet zomaar besluiten thuis te werken omdat de regering ons daartoe oproept. Ze zijn afhankelijk van hun werkgevers. De regering zal afspraken moeten maken met werkgevers om thuiswerken verplicht te stellen. Werknemers moeten daarin ondersteund worden.”

Waarom minder mensen thuiswerken, is onduidelijk. En dit terwijl premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge er toch elke persconferentie weer op blijven hameren. Wie weet vanavond weer (19.00 uur, onder meer NPO 1), als zij het land mogelijk over het mogelijke invoeren van een avondklok zullen bijpraten.

Wel oproep tot thuiswerken

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zich nog niet over een avondklok uitgelaten, maar roepen al langer dat iedereen die thuis kan werken ook thuis zou moeten werken. Volgens de organisaties is verder niet duidelijk waardoor de drukte op de wegen wordt veroorzaakt. „Het kan zijn dat mensen eerder met zijn vieren in een busje naar het werk gingen, terwijl ze nu allemaal apart reizen. Het ontbreekt aan een analyse van wat er rijdt op de weg.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gezien de reacties op het bericht dat er wellicht een avondklok komt en alle reisbewegingen die ik voorbij zie komen snap ik wel dat er een verlenging van de lockdown noodzakelijk is. — Martin van Ooyen (@MartinvanOoyen) January 12, 2021

Verder stellen de organisaties dat de impact van de ondernemersorganisaties ook beperkt is. Zo kan thuiswerken wel worden verplicht, maar zijn de mogelijkheden in te grijpen beperkt als een ondernemer daar geen gehoor aan geeft. „Ze hangen niet aan een touwtje”, verduidelijkt een zegsvrouw. Verder kan volgens de organisaties lang niet iedereen thuiswerken. Voor zeker de helft van de beroepsbevolking, circa 4,5 miljoen mensen, is dit niet mogelijk, zo klinkt het.

Ook politie tegen avondklok

Eerder vandaag bleek dat ook de politiebonden het mogelijk invoeren van een avondklok niet ziet zitten. Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) zou vooral het handhaven ingewikkeld worden. Volgens Struijs roept zo’n ingrijpende beslissing meteen ook vragen op. Voor wie geldt het precies of voor wie niet? Krijg je dan een pasje als je wel de straat op mag tijdens verboden tijdstippen? De voorzitter hoorde van Italiaanse collega’s dat agenten daar op (te) drukke verkeerspunten controles houden in de nachtelijke avondklokuurtjes. Hij ziet dat totaal niet zitten. „We lopen al op eieren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Avondklok wel besproken, maar komt er niet | NOS. Politiemensen geven aan dat avondklok niet wenselijk is vanuit handhaving problemen ⁦@NPBactueel⁩ https://t.co/AldtxWiSLU — jan struijs (@JanStruijs) January 12, 2021

‘Twee sneeuwvlokken, alle wegen vol’

ANPV-voorzitter Simonis voorziet dat Nederlanders zich niet aan een avondklok houden. „Nederlanders zijn niet zo’n gehoorzaam volk, daar zit ons grootste probleem. Het gaat om het gedrag van mensen. Dat zie je aan het aantal auto’s op de weg, het is gewoon veel drukker dan tijdens de lockdown in het voorjaar. We houden ons er gewoon niet aan. Nederlanders gaan graag over het randje. Dat zien we ook bij het huidige beleid. Het advies is om niet te reizen, maar als er twee sneeuwvlokken vallen in Limburg, lopen alle wegen vol.”

Lees ook: ‘Hang geen mondkapje aan binnenspiegel van de auto’