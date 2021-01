Kabinet overweegt om avondklok nu echt in te voeren, politie ziet dat niet zitten

De avondklok lag vorig jaar al een paar keer ‘op tafel’, maar ging er toen telkens weer van af. Nu ligt de avondklok er weer op en lijkt het menens te worden. Politiebonden zien dat helemaal niet zitten.

De invoering volgende week van een avondklok ligt voor het kabinet als serieuze optie op tafel. Ingewijden bevestigen berichtgeving van RTL Nieuws hierover.



Tegen avondklok

Eerder heeft een meerderheid van de Tweede Kamer uitgesproken tegen de invoering van de avondklok te zijn. Daarnaast is er ook veel weerstand van de burgemeesters.

Ook in het kabinet zitten alle partijen niet op een lijn. D66 heeft aangegeven geen voorstander te zijn en Geert Wilders diendse met zijn PVV in november al een motie in, die alleen D66 toen steunde. „Even kijken of ze nog iets van een ruggengraat over hebben en tegen deze disproportionele vrijheidsbeperking blijven!”, zegt Wilders nu op Twitter.



Motie #PVV TEGEN #avondklok al in november aangenomen! Alleen VVD, CDA en CU stemden tegen. D66 steunde mijn motie wél, even kijken of ze nog iets van een ruggengraat over hebben en tegen deze disproportionele vrijheidsbeperking blijven! #coronamaatregelen #corona pic.twitter.com/8vxaU8H4w4 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 12, 2021

Britse variant

Maar door de komst van de Britse variant van het virus denkt het kabinet nu toch weer aan de invoering van de avondklok. Dat komt omdat er weinig anders meer voor handen is.

De avondklok moet zorgen dat mensen minder de deur uit gaan en bij elkaar op bezoek gaan. De Britse variant van het virus is vermoedelijk veel besmettelijker dan de ‘gewone’ variant. Een avondklok is een „laatste redmiddel”, meldt een ingewijde. „Om de urgentie aan te geven dat het nog echt nog niet goed gaat met de daling van de besmettingen.”



Politiebonden

De politiebonden zien het invoeren van een avondklok niet zitten. Ze voorzien grote problemen bij het handhaven daarvan. „We doen liever een beroep op het gezond verstand van de mensen. Daar moeten we het mee redden”, zegt voorzitter Xander Simonis van politiebond ANPV. „Ik ben bang dat politie en boa’s een avondklok niet kunnen handhaven, we kunnen niet op iedere straathoek controleren.”

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) krijgt vandaag veel bezorgde reacties van leden, die waarschuwen voor de consequenties van een avondklok. „Het wordt heel intensief voor de handhaving. „We hebben nu al moeite met het verwerken van alle 112-meldingen en het dichten van roosters. Een avondklok betekent een flink capaciteitsprobleem”, zegt Struijs.

Lastig handhaven

Vorige maand verklaarden de burgemeesters in het Veiligheidsberaad ook al geen avondklok te willen. Die zou lastig te handhaven zijn.

Een bron verwacht dat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge de avondklok vanavond tijdens hun persconferentie ook niet gaan aankondigen. Mogelijk zullen ze het zeggen dat het een optie is en dat het aan de Kamer wordt voorgelegd.

Het OMT zou in zijn laatste rapport aan het kabinet de avondklok ook niet hebben geadviseerd. De avondklok kwam tijdens het Catshuisberaad afgelopen zondag weer serieus op tafel te liggen.

Herinneringen

Vorig najaar werd ook nagedacht over de invoering van de avondklok. Toen was het de bedoeling dat de maatregel alleen zou worden ingevoerd in enkele regio’s met de meeste besmettingen. Uiteindelijk zag het kabinet er toen vanaf. Het kabinet vond het onder meer lastig vanwege de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.



Stukje recente geschiedenis: De Duitsers maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog eveneens gebruik van een avondklok. Nederlandse burgers mochten ’s nachts niet meer de straat op zonder vergunning. De Duitse bezetter handhaafde strenge nachtregels om verzet tegen te gaan. — Beth Be🇳🇱🇬🇧🇭🇺🇮🇱🇺🇸 (@BBalings) October 17, 2020

Drie weken

Het kabinet maakt vanavond bekend dat de lockdown met drie weken verlengd wordt. Ook zal er opnieuw worden aangedrongen om niet op reis te gaan. Er zouden nog te veel niet-noodzakelijke reizen worden ondernomen.

Wij zitten in Belgie al maaaaaaanden met een avondklok — Joseph Frank#blanknietwit (@NoOne345679) December 26, 2020

Wat is een avondklok

Bij een avondklok mag na een bepaald tijdstip niemand meer de straat op, behalve mensen met een noodzakelijke reden. Een mogelijkheid is om een avondklok na 23.00 uur of na middernacht in te voeren.

In de Tweede Wereldoorlog voerde de Duitse nazi-bezetter de spertijd in. Van middernacht tot ’s ochtends vroeg mocht niemand op straat zijn. In Amsterdam ging de spertijd al om 20.00 uur ’s avonds in. Alleen mensen die moesten werken, kregen een ontheffing.



Spare time en spertijd. So similar, yet so different. — Uberbottehork (@Uberbottehork) September 10, 2011



“Toque de queda” or “Spertijd”? Arubans just choose the one that sounds fancier. — Great Man🦅 (@swrongwyu) March 24, 2020



Kabinet overweegt avondklok 🤨 https://t.co/O9vGcLYXem Waarom? #avondklok #coronadebat

Denken ze dat het virus alleen 's nachts toeslaat? 🤦‍♂️ De laatste keer dat er avondklok was,

was dat op last van de bezetter van Nederland.. 🤔 https://t.co/rdWFGgiGCe Nooit meer spertijd! ✊ pic.twitter.com/8CO4tHJSoT — Matthijs Pontier 💜🏴‍☠️ #StemPiraat (@Matthijs85) September 29, 2020