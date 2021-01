Marije Knevel bestrijdt haters met humor en hartjes: ‘Oh sorry, zeggen ze dan’

De inbox van verse BN’er Marije Knevel spoelt over van de haatberichten. Ze leest ze voor op haar social media en gaat het gesprek aan met de haters. Het werkt soms ook nog. „Oh, sorry, zeggen ze dan. Dat is toch mooi?”

„Ik wil een verschil maken, ik wil niet dat het de normaalste zaak van de wereld wordt om iemand kapot te maken op social media, dus ik bestrijd haat met liefde!” Dus de haters die haar ‘kankerhoer’ noemen, krijgen een hartje, de ‘kutwijven’ een kusje, en anderen weer „een hele fijne avond en bedankt voor het kijken.”

Marije Knevel

Marije Knevel aan de telefoon is net zo Marije Knevel als op televisie, onder andere in Wie is de Mol. Druk, enthousiast en met haar inmiddels bijna beroemde stem, waar de een niet zo’n fan van is – en dit haar ook niet heel fijntjes laat weten -, terwijl een ander, zoals ondergetekende, er juist volle bak energie van krijgt.

Ze heeft een „crazy drukke dag vandaag”, verontschuldigt ze zich van te voren. Dus ze belt iets later terug, eerst staat nog even een meeting op de agenda, legt de adjunct-hoofdredacteur van LINDA.nl uit. Tussen de bedrijven door stuurt ze al een aantal screenshots van reacties van totale onbekenden. Onbekenden die haar op Facebook, Twitter en/of Instagram een allerhande aan berichtjes sturen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Liefde voor jullie allemaal die de moeite hebben genomen een berichtje te sturen en een beetje extra voor de haters. Voor de nieuwe volgers; hier ben ik niet actief maar wel op https://t.co/OcnZ8aGgiv Geniet van de zonnestralen! (2/2) — Marije Knevel (@MarijeKnevel) August 6, 2020

In haar DM, of op haar social media pagina’s, en soms lieve, maar bovenal onaardige berichten, en vaak zelfs ronduit haatdragend. ‘Jij bent zo’n irritant kutwijf. Ik hoop dat je ebola krijgt en sterft, teringhoer’ wordt rap afgewisseld met ‘Kakstem, pfff. Geef ff datums door wanneer je bij Shownieuws bent. Kunnen wij iets anders kijken.’

Humor en hartjes

Marije zelf reageert op bijna alles. Met „bedankt voor je feedback. Vervelend dat je je aan me ergert”, antwoordt ze bijvoorbeeld, „maar superfijn dat je hebt gekeken.” En vaak met humor. „Zodra ik mijn rooster heb, zal ik pogen het door te geven. Geniet van de nacht.” Ze ondertekent met ‘liefs’, een kus-emoticon of een hartje. Het contrast kan bijna niet groter zijn.

„Ik denk dat mensen die haat verspreiden iets zien in de ander wat ze ook graag zouden willen hebben, of dat ze een karaktertrek van zichzelf herkennen waar ze eigenlijk nog mee moeten dealen”, overpeinst ze hardop het fenomeen ‘haters op social media’. En die haat gaat ver. Zo was er laatst iemand die haar op Twitter, Facebook en Instagram bijna hetzelfde bericht stuurde, maar dan nét iets anders geformuleerd. „Dan denk ik echt: wat een moeite heeft diegene genomen om mij op allerlei manieren te zeggen dat-ie me stom vindt.”

Want of het nou kritiek op haar stem, haar, kleding (al zijn er ook zeker liefhebbers), ‘haar trekjes’ of wat dan ook is, het komt uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer. Iemand rammend hard de grond in willen boren. Het lukt overigens niet, vertelt de opgewekte Amsterdamse. Nee hoor, „ik hoef dan ook van niemand medelijden, daarom doe ik dit ook niet.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoi Miriam! Hij is van Stieglitz, maar helaas inmiddels uitverkocht 🙁 — Marije Knevel (@MarijeKnevel) January 11, 2021

‘Mezelf zijn’

Marije Knevel, vroeger een outsider, zoals ze het zelf omschrijft, iemand die toen al overal opviel, terwijl ze zich soms juist liever achter alles inclusief haar eigen onzekerheid wilde verstoppen, ligt niet wakker van alle haat. Daarvoor is ze van te ver gekomen, heeft ze te veel overwonnen en bovenal: is ze nu wie ze is. „Ik durf mezelf te zijn en weet dat ik alles doe met de beste intenties. Dat geeft zoveel rust.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Betekent overigens niet dat je je niet gewoon héél erg aan haar mag storen, lacht ze. „Ik snap het ook wel. Ik heb een aparte stem, mijn kleding is opvallend en natuurlijk mag je me gewoon een stom wijf vinden. Geen probleem, we zijn geen heiligen met z’n allen!” Pas alleen wel een beetje op met wat je de wereld in slingert, vervolgt ze. „laten we proberen iets liever voor elkaar te zijn.”

Twitterhaat



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik snap echt niet waarom @MarijeKnevel zoveel haat krijgt ze is echt een super lieve meid en ik vind dat ze geen haat verdiend. Hoe meer haat jullie aan haar geven hoe meer liefde ik graag aan Marije ❤️❤️ #widm #welovemarije #TeamMarije — Evi (@Eviwels19) January 11, 2021

Zeker op Twitter, „wat een partijtje haat is daar zeg, daar word je akelig van”, zijn de haters altijd weer een zekerheidje. In plaats van ze te negeren, gaat Marije juist het gesprek aan. ‘Vervelend dat je je aan me ergert’, antwoordt ze bijvoorbeeld, of ‘bedankt voor je feedback, en superfijn dat je hebt gekeken. Fijne avond.’ Vaak nog gevolgd door een ‘liefs’ en zelfs een hartje. „Het raakt me wel dat sommige mensen op zo’n duistere plek zijn dat ze anderen zo hard willen neerhalen. Het kan haast niet goed met je gaan als je zoveel haat ervaart, dus ik heb altijd mededogen en geef extra liefde en een luisterend oor.”

Haat vs liefde

Het typeert haar. Marije Knevel wil haat met liefde te lijf gaan, met hartjes en aandacht als wapen. En het werkt ook nog regelmatig.„‘Oh sorry, ik wil eigenlijk helemaal niet zo zijn. Ik heb m’n reactie weggehaald”, heeft ze al meerdere keren terug gekregen. En „Excuses voor mijn bijdrage, ik ga dit niet meer doen. Bedankt voor de spiegel.” Ze deelde het allemaal (met de namen weggestreept) in haar Insta-stories. „Ik vind die reacties zo mooi!” En er was zelfs iemand die 180 graden draaide. „Ik houd van je en je hebt mij een nieuwe fan van je gemaakt. Blijf zo positief en fuck de rest.” Met een kus-emoticon erachter, voor Marije Knevel.

Wat dit alles zegt over de mens? Simpel, „Mensen zijn te gek!” roept ze uit. „De meeste mensen komen tot realisatie als je ze erop aanspreekt. Met een klein beetje aandacht, voelen ze zich gehoord en dat kan al een heleboel veranderen. ”

‘Superlief’

Honderden DM’s krijgt ze elke dag en ze wordt gelukkig ook overspoeld door een „héleboel superlieve leuke reacties.” Net nog van een vader van twee meiden van negen en elf. Ze probeert het bericht te zoeken in haar inbox en voor de eerste keer tijdens het gesprek is het even stil aan de andere kant van de lijn, „dat bedoel ik dus, ik kan het niet eens meer terugvinden… Maar het was dus een vader die schreef dat zijn dochters mij juist heel leuk vinden en ik hun voorbeeld van een sterke vrouw ben… Houd eens op, denk ik dan. Ja, superlief natuurlijk, maar ook wel een beetje ongemakkelijk, hoor.” Om er daarna toch nog snel even aan toe te voegen: „maar vooral natuurlijk superlief.”

Wie is…

Een van de laatste berichten is van ene Martijn. „Hij wilde ook even liefde verspreiden en zeggen dat hij en zijn vrouw hopen dat ik de Mol ben, omdat ze me de leukste kandidaat vinden..” Nou, is ze de Mol? Toch even stil aan de andere kant van de lijn, om daarna haar standaardantwoord van de komende week/weken (?) bijna machinaal maar mét haar opvallende stemgeluid op te dreunen. „Daar kan ik niéts over zeggen!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

