Telegram groeit dankzij WhatsApp met 25 miljoen gebruikers in 72 uur

Nadat WhatsApp duidelijk maakte dat het bedrijf nog nauwer gaat samenwerken met Facebook, is concurrent Telegram keihard in populariteit gestegen. Zo wist het platform 25 miljoen nieuwe gebruikers te registeren binnen 72 uur.

Vanaf 8 februari gaan de nieuwe gebruiksvoorwaarden van WhatsApp in. Ondanks het feit dat dit voor gebruikers binnen de EU niet heel veel verandert lijken mensen wel klaar te zijn met het platform.

Telegram immens populair dankzij WhatsApp

Pavel Durov, oprichter en CEO van Telegram, laat weten dat de populariteit van het platform ontzettend hard stijgt. Zo hebben zich in de afgelopen 72 uur maar liefst 25 miljoen nieuwe gebruikers zich geregistreerd. Een aanzienlijke groei ten opzichte van 2020 waar gemiddeld anderhalf miljoen nieuwe gebruikers per dag werden geregistreerd.

De nieuwe gebruikers komen voornamelijk uit Azië (38 procent), Europa (27 procent) en Latijn-Amerika (21 procent). De overige 8 procent is afkomstig uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door de sterke groei van de afgelopen dagen is heeft Telegram een mijlpaal bereikt. Op dit moment telt het platform 500 miljoen actieve gebruikers.

De groei is overigens niet alleen te verklaren door de nieuwe gebruiksvoorwaarden van WhatsApp. Afgelopen week werd het platform Parler ook uit verschillende downloadwinkels verwijderd, wat ook zeker invloed heeft op de nieuwe cijfers van Telegram.

Echt zo veilig als het lijkt?

Dat veel mensen overstappen van WhatsApp naar Telegram, bleek vorige week. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat WhatsApp nog nauwer zal gaan samenwerken met moederbedrijf Facebook. Zo werd duidelijk dat de twee partijen meer gegevens met elkaar gaan delen. Voordelig voor de bedrijven, maar nadelig voor jou. Voor burgers binnen de EU verandert er niet heel veel, maar lijkt de wijziging in de voorwaarden wel een wake-up call te zijn.

Maar hoeveel veiliger is Telegram eigenlijk? Het platform doet zich voornamelijk voor als een veel betere variant van WhatsApp als je het op privacy-gebied bekijkt. Maar is dat in de praktijk ook echt het geval? Het antwoord op die vraag lees je hier.

