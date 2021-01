De 5 favoriete podcasts van… Wouter Monden

Podcasts zijn er te kust en te keur. Daarom laat vakmediaplatform Spreekbuis.nl wekelijks een mediapersoon zijn of haar favoriete podcasts selecteren.

Met vandaag: de vijf favoriete podcasts van comedian Wouter Monden, zelf maker van de Elektra Podcast. Dit zijn z’n favorieten:

1. El Tarangu

Een zoektocht naar een wel of niet overleden Spaanse wielrenner. Ik luisterde hem in een keer tijdens een hele lange duurloop door de Limburgse heuvels. Ik genoot van het verhaal maar ook vooral van de te gekke vormgeving. Elke keer denk je dat ze op het juiste spoor zijn en dan blijkt het toch weer anders te zijn. Als het een boek was, was het een pageturner. Hoe noem je dat bij een podcast, een episodeturner? Bingewaardig, dat sowieso. El Tarangu luister je hier.

2. The Running Crew

Een hardlooppodcast gemaakt door twee Vlaamse lopers. De podcast zit goed in elkaar en is vermakelijk en informatief. Waar Joris vooral een hardloper is, is Christof een professioneel trainer en het brein achter trainingspak Trenara. Die wisselwerking geeft de podcast een leuke dynamiek. Hun Vlaams accent maakt alles net ff lekkerder om naar te luisteren. Hoogtepunt was de aflevering rondom het weekend waarin de Boston marathon plaats had moeten vinden. Lees hier meer info.

3. Gewauwel

Mark Waumans is een talentvolle stand-up comedian die in Gewauwel in twintig minuten commentaar levert op van alles wat hem gebeurd is. Lekker kort en hij kan heerlijk grappig zeuren over van alles. Denk aan de Bill Burr’s monday morning podcast, maar dan een stuk compacter. Een podcast die veel meer luisteraars en bekendheid verdient. Je luister Gewauwel hier.

4. De laatste dans

Erg goed geproduceerde zoektocht naar Uwe, de stamgast uit een Roermonds cafe die met veel gevoel voor drama afscheid neemt van zijn vrienden nadat bij hem ernstige kanker is vastgesteld. Hij en zijn beste vrienden dansen nog één keer op zijn favoriete liedje ‘Hald mich’s vast’. Als Uwe’s verwachte overlijden uitblijft, ontstaan er steeds meer vragen over hem en zijn verleden. Frans Pollux, de schrijver van het liedje, zoekt het uit en vertelt het verhaal op meeslepende wijze. Ondertussen vertelt hij dat ‘Hald mich’s vast’ in de Top2000 staat en dat doet hij exact even vaak als het aantal nummers in die lijst. Kijk hier voor meer info.

5. Phasmobia

Nieuwe podcast van de makers van de Blankenberge Tapes. Een pas getrouwd stel trekt in een oud landhuis met een griezelig verleden. Al in de trailer hoor je dat er noodlottig einde komt voor een van de hoofdpersonen. Op slimme wijze werkt de podcast toe naar de ontknoping waarbij het af en toe belemmerd eng wordt en ondanks rationaliteit toch gaat geloven dat er iets bovennatuurlijks aan de hand is. Maar de onderlinge intriges kunnen ook een motief vormen. Spannend tot het einde. Kijk hier voor meer info.

