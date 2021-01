Relatief rustige avond: avondklokrellen waren volgens politie ‘beheersbaar’

Het is gisteravond, de vierde avond met avondklok, volgens de politie relatief rustig gebleven. In verschillende steden was weer opgeroepen om te komen rellen, maar grof geweld is weggebleven. De sfeer was wel gespannen op sommige plekken.

In onder meer Eindhoven, Haarlem, Zwolle, Rotterdam, Amsterdam, Zaltbommel, Heemstede, Breda en Maastricht werd gevreesd voor nieuwe rellen.

De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant heeft gisteren ‘slechts’ zes mensen aangehouden. Ze spreekt dan ook over een relatief rustige avond rond de avondklokrellen. Er zijn alleen wat kleine opstootjes in deze regio geweest.

Politie helpen

Er waren vooral veel mensen, vaak voetbalsupporters, op de been om steden te beschermen tegen de rellen. Zo verzamelde een grote groep zich in het centrum van Breda. Tegen de politie zeiden ze dat ze kwamen om „de stad te beschermen en niet om te rellen”. De politie heeft vriendelijk bedankt voor de verdere samenwerking. Om 20.30 uur werd deze groep verzocht voor de ingang van de avondklok naar huis te gaan. De straten rond het centrum waren om 21.00 uur leeg.

In Maastricht waren zo’n honderd voetbalsupporters eropuit om de politie te helpen en de stad te beschermen. Rond 19.30 uur stond de groep een tijdlang voor het station in de Limburgse hoofdstad. Vanaf daar liepen ze de stad in. Van rellen is het uiteindelijk niet gekomen.

En ook in Den Bosch liepen voetbalsupporters door de stad om rellen te voorkomen. Het bleef uiteindelijk rustig. Voor het ingaan van de avondklok gingen ze weer naar huis.



Wij begrijpen dat er berichten circuleren dat wij hesjes verstrekken aan burgers op straat in delen van #shertogenbosch. Dat is nadrukkelijk niet zo. Wij waarderen de steun die zij betuigen met hun wijze van burgerparticipatie, maar voorzien hen niet van hesjes. pic.twitter.com/YkBLUccAY1 — Politie Oost-Brabant (@politieob) January 26, 2021

Vooral jongeren in Rotterdam

In Rotterdam waren dinsdagavond rellen aangekondigd. De politie volgde alle oproepen op sociale media op de voet en had zich hier op voorbereid. Zo kregen de relschoppers weinig ruimte, door het gesprek aan te gaan, te waarschuwen en waar nodig direct aan te houden. Kort en krachtig optreden op de Beijerlandselaan en de Putselaan heeft erger voorkomen, aldus de Rotterdamse politie.



https://t.co/lzAFfOi2jA Grote escalaties zijn dinsdagavond voorkomen. Na de forse ongeregeldheden van maandagavond koos een groot deel van de relschoppers dinsdagavond eieren voor z'n geld. #Blijfthuis #Avondklok pic.twitter.com/VrbRGyI8k6 — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) January 27, 2021

Niet alleen in Rotterdam-Zuid, maar ook op de Schiedamseweg in Rotterdam-West hebben kleine groepen, voornamelijk jongeren, voor overlast gezorgd. Er zijn 81 mensen aangehouden voor onder andere vernieling, overtreden van de avondklok, samenscholing en geen ID kunnen tonen. Er raakte niemand gewond. Grote ordeverstoringen zijn volgens de politie uitgebleven.

De mensen die zijn aangehouden zijn veelal jongeren die nog thuis wonen. „We wilden vanavond niet weer geconfronteerd worden met buitensporig geweld en plunderingen zoals op maandagavond. Gelukkig heeft forse inzet en snel handelen tot een beheersbare avond geleid”, zegt een ME-commandant.

Grimmige sfeer

Ook in Amsterdam werd gisteravond opgeroepen om te rellen. Maar het is ook daar niet ernstig uit de hand gelopen. Wel was de sfeer in de wijk Osdorp een tijdje gespannen en werd er vuurwerk afgestoken, maar het is niet tot geweld gekomen. De Mobiele Eenheid liep in een linie heen en weer over de straat Tussen Meer, waardoor de meeste relschoppers vertrokken.

