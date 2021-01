Politie houdt 17 mensen aan in Rotterdam, onrustige situatie in Amsterdam

De politie heeft in Rotterdam-Zuid en in het centrum van de stad zeventien mensen aangehouden, voor onder andere samenscholing en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Na de rellen van gisteren, en de oproep tot meer rellen vanavond, is de politie massaal aanwezig. Agenten controleren dan ook mensen die in groepjes op straat lopen.



In het centrum zijn volgens de politie acht aanhoudingen verricht, in Rotterdam-Zuid zijn dat er negen. Op straat worden groepen mensen direct door de agenten om hun ID-bewijs gevraagd. Daarna worden ze gesommeerd om niet in groepjes rond te lopen vanwege de geldende coronamaatregelen. De politie hoopt op die manier nieuwe rellen in de kiem te smoren.

De politie is onder meer in groten getale aanwezig op de Beijerlandselaan in Rotterdam, waar jongeren gisteren aan het rellen waren en vernielingen aanrichtten. Daar heeft de politie inmiddels iedereen opgeroepen om naar huis te gaan. De avondklok is inmiddels ingegaan, dus het is nu verboden om zonder geldige reden op straat te zijn.



Onrustige situatie in Amsterdam

In Amsterdam was het ook enige tijd onrustig. Een grote groep jonge mannen zorgden volgens de politie voor een gespannen situatie in de wijk Osdorp. Ze verzamelden zich in de omgeving van de straat Tussen Meer. Af en toe staken ze vuurwerk af.

De mobiele eenheid was al aanwezig, en op een gegeven moment kwamen de ME’ers dan ook hun voertuig uit. Ze hebben in een linie op en neer gelopen. Daarop vertrokken de meeste mensen.



Politie stuurt groep mensen in Breda naar huis

Ook in Breda is de politie op de been. Daar hebben agenten in de loop van de avond een grote groep mensen gesommeerd naar huis te gaan. Ze verrichtten ook meerdere aanhoudingen, maar een woordvoerder van de politie wist nog geen exact aantal.

De mensen liepen om nog onbekende reden door de stad, waarop ze bij elkaar zijn gedreven door de politie. Agenten hebben hen vervolgens opgedragen om naar huis te gaan. Volgens de politiewoordvoerder gaf een groot deel daaraan gehoor. Volgens Omroep Brabant ging het om supporters van NAC, maar de woordvoerder kon dat niet bevestigen.

