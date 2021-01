Voetbalsupporters zingend door Maastricht, willen stad beschermen tegen rellen

In Maastricht zijn vanavond vele honderden mensen op de been. Dit keer geen relschoppers die winkels willen plunderen en vernielingen willen aanrichten, maar supporters van voetbalclub MVV, de Angel Site. Zij willen hun stad beschermen tegen rellen.

Rond 19.30 uur stond de groep een tijdlang voor het station in de Limburgse hoofdstad. Vanaf daar liepen ze de stad in. Een woordvoerder van de politie spreekt van „een flinke groep”. Het gaat volgens hem om „een statement om de stad te beschermen” tegen rellen en relschoppers.



‘Optreden tegen relschoppers’

De supportersgroep van MVV liet eerder weten op te zullen treden tegen relschoppers. „Slopen en plunderen tolereren wij niet!”, laat de Angel Side weten. „Voor diegene die toch meent aan onze stad te moeten komen hopen we dat de politie jullie vindt voordat wij dat doen!”. Ze besluiten hun oproep met: „Een gewaarschuwd mens telt voor twee!”

De optocht is live te volgen via de Facebookpagina „Wat is loos in Mestreech?” (wat is gaande in Maastricht). Meer dan 22.000 mensen volgen de livestream. Ook op Twitter zijn beelden te zien van de supporters.

Op de livestream is te zien dat een groep mensen zich verzameld heeft, maar het blijft rustig. In de comments prijzen veel mensen dat: „Ik hoop dat het vreedzaam blijft. Maar respect voor deze mensen die de ondernemers en horecabedrijven willen beschermen tegen relschoppers.”

Noodbevel

Eerder op de avond is in meerdere steden een noodbevel afgekondigd. Ook in Maastricht. Daarnaast vrezen de burgemeesters van onder meer Eindhoven, Haarlem, Zwolle, Leiden, Zaltbommel, Heemstede en Breda ook voor nieuwe rellen.

De burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn, zei: „Rellen tolereren we niet. Dit heeft niets meer met demonstreren te maken, dit zijn puur relschoppers die uit zijn op vernielen en geweld.” Omdat de stad ook is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, kan de politie zonder directe aanleiding mensen fouilleren. Wat dat betekent voor de voetbalsupporters, is nog niet duidelijk. Tot nog toe blijft het rustig op de livestream.

Wel gaat de avondklok bijna in, dus dan mag niemand meer buiten zijn. Het is dan ook de bedoeling dat de voetbalsupporters voor die tijd thuis zijn.

