Nederlanders krijgen vanaf vandaag tweede vaccin tegen corona

De eerste Nederlanders krijgen vandaag de tweede dosis van het vaccin toegediend. Het is inmiddels precies drie weken geleden dat verpleegkundige Sanna Elkadiri als eerste werd ingeënt tegen het virus. Zij krijgt vandaag ook als eerste in Nederland de tweede coronaprik.

Elkadiri kreeg op 6 januari een inenting op de speciale vaccinatielocatie van de GGD in Veghel. Ook vandaag krijgt ze weer het coronavaccin dat Pfizer en BioNTech hebben ontwikkeld. Over een week zou ze dan beschermd moeten zijn tegen het coronavirus.

Eerste vaccin in Nederland

Het coronavaccin dat Pfizer en BioNTech hebben ontwikkeld, kwam als eerste vaccin in Nederland op de markt. Het is toegediend aan mensen die in verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg werken en aan de mensen voor wie ze zorgen. Artsen en verpleegkundigen op de acute zorg en ambulancemedewerkers kregen dat vaccin ook.

Tweede ronde

Ook op andere plekken begint woensdag de tweede vaccinatieronde. Zo vaccineert intensivecarearts Diederik Gommers in het Erasmus MC verpleger Tom Burggraaf, waarna zij de rollen omdraaien en Burggraaf Gommers inent. Drie weken geleden waren zij de eerste medewerkers van het academische ziekenhuis in Rotterdam die werden gevaccineerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In de acute zorg krijgen ruim 40.000 medewerkers van de intensive care, de spoedeisende hulp en ambulancepersoneel vanaf woensdag een tweede prik. De vaccinatieronde loopt tot en met vrijdag 5 februari. De ziekenhuizen vaccineren naast eigen personeel ook 15.000 huisartsen en medewerkers van huisartsenpraktijken.

90-plussers krijgen prik

Het coronadashboard meldt dat er inmiddels ruim 173.600 vaccins zijn gezet. Gisteren was de vaccinatie van 90-plussers die nog zelfstandig wonen, begonnen. De eerste mensen kregen hun coronaprik in een sporthal in Apeldoorn. Binnenkort volgen de thuiswonende 85- tot 90-jarigen.

Nederland telt ongeveer 90.000 thuiswonende 90-plussers. Huisartsen bepalen wie mobiel genoeg is om naar een vaccinatielocatie van de GGD te gaan. Dit zullen ongeveer 45.000 mensen zijn, die de komende tijd zo worden gevaccineerd. De andere helft wordt later ingeënt door de huisarts.

Vertraging vaccins

Nederland is als een van de laatste EU-landen begonnen met vaccineren en loopt redelijk achter ten opzichte van die andere landen. Dat zal voorlopig ook niet ingehaald worden. Een leveringsprobleem bij farmaceut AstraZeneca leidt namelijk tot een lager tempo van vaccineren in Nederland, zei minister De Jonge eerder deze week. Hoeveel vertraging dat oplevert, is niet duidelijk.

Er zal een „aantal maanden” minder worden geleverd door de farmaceut. Maar Hugo de Jonge gaat er nog steeds van uit dat het gaat lukken om iedereen in Nederland voor de herfst te hebben gevaccineerd.

Lees ook: Hoe ver is Nederland met vaccineren vergeleken met andere landen?