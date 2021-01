Noodbevel in meerdere steden, 11-jarige aangehouden

In meerdere steden is vanavond een noodbevel afgekondigd, de burgemeesters vrezen voor nieuwe rellen. Zo’n noodbevel gaat meestal per direct in. Het gaat onder meer om Maastricht, Eindhoven, Haarlem, Zwolle, Leiden, Zaltbommel, Heemstede en Breda.

Er waren serieuze signalen dat ook in Maastricht rellen zouden plaatsvinden, dus voelde burgemeester Annemarie Penn zich genoodzaakt een noodbevel af te kondigen. „Dat tolereren we niet. Dit heeft niets meer met demonstreren te maken, dit zijn puur relschoppers die uit zijn op vernielen en geweld.” Omdat de stad ook is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, kan de politie zonder directe aanleiding mensen fouilleren.



‘Blijft helaas onrustig’

In Eindhoven noemt burgemeester John Jorritsma soortgelijke overwegingen. En ook daar kan de politie mensen preventief fouilleren. „Uit de politie-informatie blijkt dat men de confrontatie met politie zoekt en daarin geweld niet schuwt. De politie vreest voor een aanzuigende werking op andere personen die met hen de openbare orde ernstig komen verstoren”, schrijft Jorritsma aan de gemeenteraad.

Afgelopen zondag ging het flink los in Eindhoven. Zo werden vernielingen aangericht in het Centraal Station, het kan weken of maanden duren voordat de schade is hersteld. Ook kan het tot in de tonnen kosten. „Het blijft helaas onrustig in onze stad”, zegt de burgemeester. „We ontvangen van alle kanten signalen die aanleiding geven dat er wanordelijkheden kunnen ontstaan. De locaties die daarbij genoemd worden wisselen.”



Noodbevel vanwege rellen

Jos Wienen, burgemeester van Haarlem, vaardigde een noodbevel uit voor de omgeving Marsmanplein en Noordersportpark. Groepen jongeren hingen namelijk rond in de directe omgeving van die plekken, met waarschijnlijk de intentie om richting het Marsmanplein te gaan. Het noodbevel geldt tot morgen 06.00 uur.

Sinds 17.00 uur geldt in Leiden een noodverordening, voor het Kooipark en omgeving. Burgemeester Henri Lenferink heeft het de verordening uitgevaardigd. Op sociale media werd opgeroepen om daar te gaan rellen. Uit voorzorg is de politie al sinds dinsdagmiddag aanwezig in en rond het park. Ook staan er borden waarop staat dat het park verboden gebied is. Het gebiedsverbod geldt tot 05.00 uur morgenochtend. Het was rond 18.00 uur vrij rustig in de omgeving waar de verordening van kracht is.

11-jarige aangehouden vanwege opruiing

In Rotterdam heeft de politie vier verdachten aangehouden op verdenking van opruiing. De jongste is pas elf jaar oud, de oudste is dertig. Ze zitten vast omdat ze opriepen te gaan rellen of brand te stichten in Barendrecht, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen.

Opruiing is een misdrijf en de politie is inmiddels al bij meerdere jongeren aan de deur geweest. Politie en OM deden dinsdag een oproep aan ouders hun kinderen ’s avonds thuis te houden.

