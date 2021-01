Politie hing ‘NOS = FAKENEWS’-spandoek op, zegt sorry

In een politiebureau in Gouda hing een tijdje een spandoek met de tekst NOS = FAKENEWS, maar dat was niet helemaal de bedoeling. De politie heeft daar nu ook excuses voor gemaakt. Het ging, volgens hen, om een spandoek dat in beslag was genomen.

„Dit had niet opgehangen mogen worden. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. Dit is niet waar wij als politie voor staan”, meldt de politie op Twitter.



Het betreft een in beslag genomen spandoek. Dit had niet opgehangen mogen worden. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. Dit is niet waar wij als politie voor staan. https://t.co/7NjLKhom9o — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) January 26, 2021

Bosje tulpen voor politie

Als steunbetuiging had iemand een bosje tulpen naar het korps gebracht, en daar twitterde politiechef Ruud van Es een foto van. Wat hij waarschijnlijk niet doorhad, was dat het spandoek (een nogal grote) op de achtergrond te zien was. Iemand anders merkte het wel op, en de foto werd al snel verwijderd. Even later: weer het bosje tulpen, maar dan vanuit een iets andere hoek. Geen spandoek te zien.

De tweet was net te laat verwijderd, want er waren natuurlijk al foto’s genomen. Zo twitterde journalist Daniël Verlaan: „Op een kantoor van de politie hangt dus een ‘NOS = FAKENEWS’-banner, zo blijkt uit een tweet van politiechef @Ruudvanes. En dat terwijl agressie tegen journalisten blijft toenemen.”



Op een kantoor van de politie hangt dus een 'NOS = FAKENEWS'-banner, zo blijkt uit een tweet van politiechef @Ruudvanes. En dat terwijl agressie tegen journalisten blijft toenemen. De tweet is snel verwijderd en de foto daarna vervangen voor een gecensureerd exemplaar. pic.twitter.com/6mHJHTPPUH — Daniël Verlaan (@danielverlaan) January 26, 2021

Onder de betogers tegen coronamaatregelen zijn mensen die de media betichten van het verspreiden van nepnieuws. Journalisten die verslag doen van rellen krijgen te maken met bedreigingen en geweld.

NOS-journalisten belaagd in Urk

Afgelopen weekend, toen het erg onrustig was in Urk, zijn journalisten van de NOS daar nog belaagd. Een groep jongeren bespoot een cameraploeg met pepperspray. Dat gebeurde toen er opnames werden gemaakt van een testlocatie van de GGD, die zaterdagavond in Urk in brand is gestoken door relschoppende jeugd.

De burgmeester van Urk uitte zijn „afschuw” over het hele gebeuren, in een videoboodschap. „Dit kan niet langer, hier is een grens bereikt”, zei de geschokte burgemeester. De NOS brak de opnames na het incident af.

