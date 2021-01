Persconferentie van Rutte en De Jonge: deze maatregelen gaan (of blijven) gelden

„Ik denk dat ik u vanavond niet ga verrassen”, zei premier Mark Rutte aan het begin van de persconferentie vanavond. Vrijwel meteen daarna bevestigde hij dat de lockdown met zeker drie weken verlengd wordt, tot 9 februari. En hij heeft gelijk, dat wisten we al. Zondag, na het overleg op het Catshuis, lekte al het een en ander uit.

„We hadden geen andere keuze”, legde Rutte uit. „De cijfers dalen niet snel genoeg en we hebben inmiddels te maken met de dreiging van de Britse variant. Dat baart ons grote zorgen.” Ook sprak de premier over de beelden uit Engeland en inmiddels ook Ierland, waar mensen in ambulances urenlang moeten wachten op een opname. „Die beelden zijn alarmerend, zacht uitgedrukt.”

Deze beslissing is dus geen verrassing, zei Rutte, maar wel een enorme tegenvaller. Vooral voor ondernemers en mensen in de horecabranche is een verlengde sluiting een klap in het gezicht. „Ook voor al die gezinnen die onder druk staan door de combinatie van thuiskantoor en les aan de keukentafel is dit een tegenvaller. Net als voor de jongeren, die hun sociale leven nog langer op pauze moeten zetten.” Ook noemde Rutte de mensen die het contact met familie en vrienden missen, en het mentaal zwaar hebben. Onmacht, frustratie en moedeloosheid zijn geen rare dingen om te voelen.

Rutte: ‘Licht aan het einde van de tunnel’

Er is licht aan het einde van de tunnel, zei de premier tijdens de persconferentie. Dat is het vaccin. „Maar dat duurt nog wel een paar maanden.” De sociaal-economische gevolgen zijn dan ook gigantisch, zeker met deze verlenging van de lockdown. „Verhalen van ondernemers, mensen in de horecabranche en de evenementenbranche zijn hartverscheurend”, zei Rutte. „Zij zien hun spaargeld in rook opgaan. We kunnen niet de pijn bij alle ondernemers wegnemen, maar het is belangrijk dat we zoveel mogelijk bedrijven en banen behouden.”

En dus: meer steun. Dat wisten we voor de persconferentie al, maar de premier heeft nu bevestigd dat die steun er komt. Hoe dat pakket er precies uit komt te zien, maken de ministers die erover gaan binnenkort bekend.

Onderwijs

Het onderwijs is ook een belangrijke sector, zei premier Rutte. „De huidige uitzonderingen voor het geven van onderwijs op school blijven staan.” Dat betekent dat bijvoorbeeld kwetsbare leerlingen en eindexamenleerlingen onderwijs op school blijven krijgen. Wel, en dat is nieuw, moeten de leerlingen afstand houden tot elkaar.

De basisscholen en de kinderopvang gaan wel misschien eerder open. Rutte: „De moeilijkheid is dat we nog niet weten of de Britse variant bij kinderen besmettelijker is en hoeveel precies. Als het verantwoord kan, en echt alleen dan, gaan de basisscholen en de kinderopvang op 25 januari open.”

Avondklok is mogelijkheid, blijkt uit persconferentie

Tijdens de persconferentie van vanavond zei Rutte veel over de avondklok, maar niet dat die vanaf vandaag of morgen ingevoerd wordt. Wel blijft het een mogelijkheid. Het kabinet wacht het advies van het Outbreak Management Team (OMT) af. „Het is een heel ingrijpende maatregel, waar niemand op zit te wachten”, zei Rutte. Maar toch: het is een maatregel om groepsvorming bij jongeren tegen te gaan. Ook kan het thuisbezoek tegengaan, wat een bron van nog veel besmettingen is.

Het kabinet gaat nu kijken wat een avondklok concreet kan opbrengen, en ze kijken naar mogelijke alternatieven. Rutte verwacht dat het OMT de komende dagen of het komend weekend met een advies komt rond de avondklok. „We weten dat het virus zich onder en door jongeren veel verspreidt”, zei Rutte. „We moeten dus kijken wat we nog bovenop de lockdown kunnen doen. Maar er is veel weerstand, ook bij mijzelf.”

De premier is dus geen fan van een avondklok, net als een groot deel van Nederland. Toch, zegt hij, moet er gekeken worden wat we nog meer kunnen doen. „De lockdown is al heel heftig, en als die wel levert maar niet genoeg, moeten we kijken welke aanvullende maatregelen we kunnen nemen.”

Als het OMT een avondklok aanbeveelt is het nog niet 100 procent duidelijk of het kabinet dat advies overneemt, maar ze gaan er volgens Rutte wel „heel serieus” mee om.

Reisadvies

Het reisadvies voor het buitenland blijft hetzelfde. Blijf dus in Nederland tot en met maart, zei Rutte, en boek geen reis. Alleen als je voor je werk moet reizen en daar een groot economisch belang bij komt kijken. Of als er een ernstige familiesituatie ontstaat, bijvoorbeeld.

„Het is nog niet voorbij, we moeten volhouden”, sloot premier Rutte zijn verhaal af. „We moeten meer thuiswerken, meer afstand houden en minder bij elkaar op bezoek. Maximaal twee personen buiten, maximaal twee mensen thuis op bezoek. En we gaan zeker drie weken langer in lockdown.”

Er is dus licht aan de tunnel, vertelde de premier ook tijdens de persconferentie, maar we zijn er nog niet.