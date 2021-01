Twitter over de #persco Rutte: ‘Had een email kunnen zijn’

Zo, we hebben de persconferentie weer gehad. Een halfuur lang deden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hun verhaal. Veel van hetzelfde, want óf we wisten het al, óf de huidige maatregelen worden ‘gewoon’ verlengd. Drie weken langer in lockdown, verder verandert er niet heel veel.

Iemand op Twitter vat het mooi samen: „Deze persconferentie had een email kunnen zijn.”



Avondklok? Ochtendklok!

Wel werden belangrijke dingen besproken, zoals de mogelijkheid van een avondklok. Ja, dat is dus een mogelijkheid. Rutte zei dat het kabinet over die mogelijke maatregel het advies van het Outbreak Management Team (OMT) wil afwachten. En dat advies nemen ze dan ook erg serieus. Ergens in de aankomende dagen, of het aankomende weekend zou het OMT dat advies aan kunnen leveren.

Er bestaat wel veel weerstand rondom zo’n avondklok, zei de premier. Ook bij hemzelf. Maar het is toch belangrijk om te kijken wat er bovenop de lockdown nog gedaan kan worden, vooral om groepsvorming onder jongeren tegen te gaan. Daarnaast zou een avondklok thuisbezoek verminderen, een belangrijke bron van besmettingen. Op Twitter zegt Nina fan te zijn van een ochtendklok: „Pas vanaf 12 uur ‘s middags mag er gewerkt of gestudeerd worden. Alle ochtenden dient u in huis onder een dekentje met een boek en kop thee door te brengen. Of in bed natuurlijk.”



Ik ben een groot voorstander van de Ochtendklok. Pas vanaf 12 uur ‘s middags mag er gewerkt of gestudeerd worden. Alle ochtenden dient u in huis onder een dekentje met een boek en kop thee door te brengen. Of in bed natuurlijk. #persconferentie — Nina Juffermans (@NinaJuffermans) January 12, 2021

Niet reizen, maar Schiphol blijft open

Schiphol is een dingetje op Twitter, na de laatste persconferentie. We mogen namelijk (nog steeds) niet reizen, tot en met maart. „Ga niet op vakantie, boek geen reizen”, zei Rutte dan ook. Maar toch blijft Schiphol open. En precies daar vallen mensen over. „Doesn’t make sense”, twittert iemand.



Barry vat het goed samen: „De Britse variant is verontrustend. De beelden uit Londen zijn zeer alarmerend. Daarom landen er komende weken nog gewoon zo’n 16 vluchten per dag uit Londen op Schiphol. Groetjes, de regering.”



De Britse variant is verontrustend. De beelden uit Londen zijn zeer alarmerend. Daarom landen er komende weken nog gewoon zo'n 16 vluchten per dag uit Londen op Schiphol. Groetjes, de regering. — Barry Smit (@barrysmit) January 12, 2021

Heleen voorspelde het gisteren al:



Als je zó bang bent voor de Britse variant laat je inderdaad 20 vluchten per dag landen. Maar ik denk dat u en ik morgen weer de schuld krijgen. #persconferentie #jinek — Heleen B (@HeleenBervoets) January 11, 2021

Washington-achtige persconferentie?

Toch is er ook nog ruimte voor humor en grapjes: „Zeg gewoon dat we dit jaar geen belasting hoeven te betalen en we hebben het nergens meer over.”



Zeg gewoon dat we dit jaar geen belasting hoeven te betalen en we hebben het nergens meer over #persconferentie — Victor Hopman (@vic23) January 12, 2021

En we mogen maar blij zijn dat we niet met Washington-achtige taferelen te maken hebben. Stel je voor dat iemand de mic van Rutte of De Jonge zou stelen.



Geen Engelse, maar een Amerikaanse mutant 🦠 #persconferentie pic.twitter.com/UIDl33GAl1 — Kay den Teuling (@kaydenteuling) January 12, 2021

Iemand anders kan zich goed inleven in de doventolk.