Leerlingen op middelbare scholen moeten weer 1,5 meter afstand houden

Op middelbare scholen moeten leerlingen waar mogelijk weer 1,5 meter afstand tot elkaar gaan houden, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van de NOS.

Nu is het alleen zo dat de scholieren 1,5 meter afstand moeten houden tot volwassenen, niet tot elkaar. Eerder moesten ze ook afstand houden tot elkaar, maar die maatregel werd vorige zomer losgelaten.

De komende weken gaan alleen eindexamenklassen naar school, dus zij zijn ook de enige die afstand moeten houden. Andere klassen volgen vanwege die lockdown thuisonderwijs. Naar verwachting duurt dat tot zeker 9 februari.

In de tussentijd loopt er een onderzoek naar de vatbaarheid voor de zogeheten ‘Britse variant’ onder scholieren. Tot de uitkomsten van dat onderzoek zal de maatregel van kracht zijn, zeggen bronnen.

Zorgen over loslaten afstand

Al langer leven zorgen op scholen over het loslaten van de 1,5 meter afstand onder leerlingen. Gisteren meldde de Algemene Onderwijsbond (AOb) dat minder dan een derde van de ondervraagde leraren zich nog veilig voelde op school.

De afgelopen maanden werd steeds duidelijker dat middelbare scholen ook een rol spelen in de verspreiding van corona. Eerder werd aangenomen dat dit niet zo ernstig was. Vorige week vrijdag zei OMT-lid en kinderarts Károly Illy tegen Nieuwsuur dat die aanname een „vergissing” was. Nadat de 1,5 meter in juli was losgelaten, pleitte hij voor 1 meter afstand tussen middelbare scholieren.

Meer ic-bedden?

Naast een te hoog aantal besmettingen, wat de huidige maatregelen tegen moeten gaan, hebben we ook te maken met te weinig plek in ziekenhuizen. Sommige mensen roepen dan dat er een hoop aantal bedden op de intensivecareafdelingen bij moet, maar dat is volgens Diederik Gommers geen goed idee.

„Los van het feit dat we daar de mensen niet voor hebben; dat wordt onbetaalbaar”, zegt hij in een interview met vaktijdschrift Skipr Quarterly.

‘Voortaan beter voorbereid zijn’

„Je kunt niet volledig voorbereid zijn op een pandemie als deze”, aldus Gommers. Wat hem betreft is het wel een goed idee om in te zetten op „betere rampscenario’s om voortaan beter voorbereid te zijn”. Het uitbreiden van de ic-capaciteit en flexibele inzet van extra personeel kunnen oplossingen zijn. „Maar zomaar meer ic-bedden in de lucht houden, dat is geen goed toekomstplan”, vindt de voorzitter.

Gommers toont zich in het interview ook sceptisch over meer centrale aansturing. „Als ik hoor dat in de politiek steeds luider de wens klinkt om het stelsel overhoop te halen, houd ik mijn hart vast”, zegt hij.

