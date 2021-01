Patiënten in Britse ambulances wachten tot negen uur op opname

Patiënten die per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd, moeten in Groot-Brittannië ongekend lang wachten voordat ze worden opgenomen. In sommige gevallen kan het wel negen uur duren voordat het ziekenhuis klaar is om de patiënt op te nemen, zei het hoofd van het college van verpleegkundigen tegen de zender Sky News.

De lange wachttijden voor de ziekenhuizen hebben directe gevolgen voor andere mensen in een medische noodsituatie. Het kan soms wel tien uur duren voordat een ambulance hen kan bereiken.

'The virus is out of control.'

Mayor of London Sadiq Khan says the ambulance service in the capital is responding to between 8,000 and 9,000 calls a day, with firefighters and police officers being called on to drive ambulances.

Read more: https://t.co/dpaTu5QcbE pic.twitter.com/SaP6rKeQs9

— Sky News (@SkyNews) January 8, 2021