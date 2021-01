Twitter gaat los op de vaccinatievoordringers: ‘Te bizar voor woorden’

Vaccineren in ons land gaat op een vrij duidelijke volgorde. Eerst zorgmedewerkers van verpleeghuizen, dan de bewoners daarvan en dan zorgmedewerkers van de acute zorg in ziekenhuizen. Als je niet tot die groepen behoort, maak je ook geen afspraak om je te laten vaccineren, toch? Nou, sommige mensen doen dat dus wel. De zogenaamde vaccinatievoordringers. Twitter denkt er het hare (of hunne?) van.



Dit nieuwe jaar is nog geen 2 weken oud en we hebben al het woord van het jaar gevonden #vaccinatievoordringers 😁 Ik wacht wel rustig op mijn beurt #coronavirus pic.twitter.com/yrYQzPZyFi — Floris (@florissant_) January 12, 2021

Nieuwsuur meldde gisteren, op basis van eigen onderzoek, dat groepen die nog niet in aanmerking komen voor een vaccin zich wel veelvuldig aanmelden bij de GGD. Daardoor loopt de volgorde van het vaccinatieschema nu al vast. Mensen belanden onbedoeld op een wachtlijst. Volgens een twitteraar is dat niet de schuld van de vaccinatievoordringers zelf, maar van Hugo de Jonge. „Verwijt liever Hugo de Jonge dat hij niet voor voldoende vaccins heeft gezorgd.”



Verwijt niet iedereen #vaccinatievoordringers te zijn. Veel van hen hebben van de werkgever een oproep gekregen, snappen dat hele faalbeleid toch al niet, dus denken dat het dan wel zal kloppen.

Verwijt liever #hugodejonge dat hij niet voor voldoende vaccins heeft gezorgd. — 🐱Barbes🦊 (@Barbes_NL) January 12, 2021

Geen controle door GGD op vaccinatievoordringers

Zorginstellingen kunnen vanaf 4 januari afspraken maken voor het vaccineren van het personeel. Die eerste afspraken zijn bedoeld voor verpleeghuismedewerkers. In de realiteit melden echter veel meer mensen zich aan. De GGD controleert vervolgens niet of die mensen wel aan de beurt zijn voor een vaccinatie.



Vind het echt te bizar voor woorden dat de zorginstellingen niet onderscheid hebben gemaakt tussen kantoorpersoneel dat thuiswerkt en degene die oprecht risico lopen. Ziek! #vaccinatievoordringers — Angela (@AngelaKS99) January 12, 2021

Directeur Jos de Blok van Buurtzorg Nederland vertelt dat de instelling naar alle 15.000 medewerkers een brief met informatie over het vaccineren en een aanmeldlink stuurde. „Heel veel mensen hebben zich vervolgens gemeld, maar een beperkt aantal mensen is daadwerkelijk ingeschreven omdat de vaccins al op waren. Die mensen waren zoals dat was afgesproken in verschillende overleggen nog niet aan de beurt”, zegt De Blok. „Ik verwachtte dat dit binnen de GGD werd geregeld”.

Op Twitter vinden veel mensen het voordringen bij vaccineren asociaal, en zegt iemand dat vaccinatievoordringers zelf „heel goed weten dat jij nog niet aan de beurt was”. Een ander is wel heel hard: „Dus kantoor- en restaurantpersoneel van zorginstellingen worden nu al ingeënt!?! Waarom heeft (neemt) een pennenlikker voorrang op andere, échte zorgverleners? Wacht gvd gewoon op je beurt!”



Vooral weer wijzen naar elkaar, en Hugo de Jonge. De brief zou verwarring opleveren. Kan de directie van een zorginstelling zelf niet bedenken wie er dan bedoeld word? En daarnaast weet je als "voordringer" heel goed dat jij nog niet aan de beurt was. #vaccinatievoordringers — Marijke (@_MarijkeV) January 12, 2021



Dus kantoor- en restaurantpersoneel van zorginstellingen worden nu al ingeënt!?!. Waarom heeft (neemt) een pennenlikker voorrang op andere, échte zorgverleners? Wacht gvd gewoon op je beurt! #vaccinatievoordringers zijn aso — André Fransen (@Andre_Fransen) January 11, 2021

Ruimhartig

Tegen Nieuwsuur komt de GGD met een mogelijke verklaring: ze krijgen signalen dat sommige werkgevers „ruimhartig” uitnodigen. „Het is begrijpelijk vanuit hun verantwoordelijkheid jegens hun medewerkers, maar de volgorde is er om de meest kwetsbaren te beschermen. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de uitnodigingen en de controle daarop.”

Gisteren adviseerde de Gezondheidsraad het ministerie van Volksgezondheid dat ouderen als eersten zo snel mogelijk het nieuwe coronavaccin van Moderna toegediend moeten krijgen. Volgens de raad kan de druk op de zorg worden verminderd als de vaccinatie begint „bij de oudste leeftijdsgroepen” en daarna bij andere 60-plussers. Het ministerie kon gisteravond nog niet zeggen hoe en wanneer het vaccineren met het vaccin van Moderna begint.

