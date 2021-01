Jongen (18) met beperking slachtoffer van mishandeling met vuurwerk

Een verstandelijk beperkte jongen van achttien jaar, is op nieuwjaarsdag in Rotterdam mishandeld met vuurwerk. De politie vermoedt dat iemand vuurwerk in zijn hand heeft gestopt en dat vervolgens heeft aangestoken.

Na het incident is de jongen zwaargewond geraakt aan zijn hand.

Zwaar getraumatiseerd

De jongen liep op 1 januari bij het sportcomplex Schuttersveld in Crooswijk. Daar waren twee mannen bezig met vuurwerk. Er is een vermoeden dat de twee een rotje gooiden naar de jongen. Maar gezien de ernstige verwondingen aan zijn hand, is de kans groter dat het vuurwerk in zijn hand is aangestoken. Het incident kwam hard aan bij de jongen. Volgens de politie is hij daarom ook „zwaar getraumatiseerd”.

Inmiddels heeft de politie camerabeelden opgevraagd, en zijn er ooggetuigen gesproken. Mogelijk zijn er nog meer mensen die afgelopen vrijdagmiddag wat hebben gezien. De signalementen van de twee zijn onder meer „een grote en een kleine man, die met vuurwerk gooiden”.



Ondanks vuurwerkverbod, flink veel knallen

Ondanks het vuurwerkverbod werd er afgelopen oud en nieuw toch flink wat vuurwerk afgestoken. Hierdoor raakten meerdere mensen gewond. Een 11-jarige jongen heeft blijvend letsel aan zijn hand opgelopen, door met vuurwerkafval te spelen. Een illegale cobra ontplofte hierbij in zijn hand. Hij probeerde het illegale vuurwerk aan te steken, maar dat ging mis en werd naar het ziekenhuis gebracht.

In België is zelfs een man overleden nadat een vuurpijl in zijn gezicht ontplofte. Het incident gebeurde in de gemeente Zandhoven. Volgens de politie kreeg de man een vuurpijl in zijn gezicht, die vervolgens ontplofte. Het slachtoffer overleed aan de verwondingen.

