Lammetjes met misvormingen als bochels en kromme poten geboren in Nederland

Schapenhouders in heel Nederland maakten afgelopen weken melding van lammetjes die zijn geboren met een misvorming. Dat meldt landbouworganisatie LTO. Ook zijn meerdere meldingen gemaakt van kalveren met een aangeboren afwijking. Ze zijn naar de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gestuurd voor pathologisch onderzoek.

De afwijkingen die zijn gemeld zijn onder meer kromme poten, draainekken en bochels in de rug. Ook kwamen bij sommige lammeren afwijkingen aan het zenuwstelsel voor. Om hoeveel meldingen het precies gaat, is niet duidelijk. Volgens LTO waren de meeste diertjes geboren na een normale drachtlengte.

Lammetjes met Schmallenbergvirus

Bij één lammetje is het Schmallenbergvirus (SBV) aangetoond. Dat virus veroorzaakt ziekte en geboorteafwijkingen bij runderen, schapen en geiten.

In 2011 was er in Nederland voor het eerst een uitbraak van het SBV onder melkvee en in 2012 veroorzaakte het meerdere afwijkend geboren kalveren en lammeren. Sindsdien wordt het virus in kleine schaal aangetoond in lammeren met aangeboren afwijking.

Het virus wordt overgebracht via stekende insecten. De LTO verwacht niet dat de verspreiding van het SBV nu niet zo erg zal zijn als destijds.

