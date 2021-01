Jongen (11) ernstig gewond door spelen met vuurwerkafval

Een 11-jarige jongen heeft gisteren volgens de politie ernstig en blijvend letsel aan zijn hand opgelopen door het spelen met vuurwerkafval. Een illegale cobra ontplofte in zijn hand. De politie waarschuwt voor resten vuurwerk die op straat rondslingeren.

De jongen was met een groepje kinderen aan het spelen aan de Oudeland in Vinkeveen. Ze vonden tussen vuurwerkafval een cobra met nog een stukje lont eraan. De 11-jarige jongen probeerde het illegale vuurwerk aan te steken. Dat ging mis, de jongen is naar het ziekenhuis gebracht.

Ondanks het vuurwerkverbod dat tijdens de jaarwisseling gold, is er toch onopgetuigd vuurwerkafval. Daarvoor waarschuwt de politie. Niet iedereen hield zich namelijk aan het vuurwerkverbod.

Zie je nou vuurwerkafval van illegaal vuurwerk als cobra’s of shells, moet je de politie bellen. Ook als het om minder zwaar vuurwerk gaat dat nog niet is afgegaan. Mogelijk moet de Explosieven Opruimingsdienst Defensie het knalwerk weghalen. Resten van gewoon consumentenvuurwerk kunnen weggegooid worden in de vuilcontainer.

Vuurpijl in gezicht

In België vond ook een schokkend incident met vuurwerk plaats. Daar is een 28-jarige man overleden nadat een vuurpijl in zijn gezicht ontplofte.

De man was in Pulle, ten oosten van Antwerpen, met zijn gezin. Ondanks het vuurwerkverbod wilde hij toch een paar vuurpijlen afschieten. Toen hij van dichtbij wilde bekijken waarom een vuurpijl niet de lucht inschoot, ontplofte het projectiel in zijn gezicht.

