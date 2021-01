Belgische man krijgt vuurpijl in zijn gezicht en overlijdt

Gisteravond in België is een 28-jarige man om het leven gekomen door vuurwerk. Het incident gebeurde in de gemeente Zandhoven. Volgens de politie kreeg de man een vuurpijl in zijn gezicht, die vervolgens ontplofte. Het slachtoffer overleed aan de verwondingen.

De man was in Pulle, ten oosten van Antwerpen, met zijn gezin. Ondanks het vuurwerkverbod wilde hij toch een paar vuurpijlen afschieten. Toen hij van dichtbij wilde bekijken waarom een vuurpijl niet de lucht inschoot, ontplofte het projectiel in zijn gezicht.

Ook in de Franse plaats Boofzheim in de Elzas is een 25-jarige man overleden door een ongeluk met vuurwerk. Een man van 24 jaar is met ernstige verwondingen aan zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht.

In de Franse regio geldt een vuurwerkverbod voor de hele maand december.

‘Gaat helemaal los’

En in ons land werd er, ondanks het vuurwerkverbod, toch nog flink geknald. Op meerdere plaatsten is siervuurwerk te zien en zijn harde knallen te horen.

Vanuit meerdere plaatsen in het land komen berichten van vuurwerk dat „niet onderdoet voor andere jaren” en „het gaat helemaal los”.

Zo is een man in De Kwakel gisternacht ernstig gewond geraakt door een vuurwerkongeval. Hij moet waarschijnlijk een hand missen. Wat er precies gebeurd is is niet duidelijk, maar volgens een politiewoordvoerster was de man zelf het vuurwerk aan het afsteken waarna het mis ging.

In Rotterdam moest de ME ingrijpen omdat jongeren de brandweer bekogelden met stenen en vuurwerk. De brandweer was bezig een brand bij een school aan de Asserweg te blussen.

Volgens lokale media zijn alle jongeren aangehouden, maar dat kon de politiewoordvoerder nog niet bevestigen.

