Bestuurslid vuurwerkbond moet onderduiken na bedreigingen

Bestuursleden van de Nederlandse Vuurwerkbond (NVB) hebben te maken met veel bedreigingen van vuurwerkfanaten. De woordvoerder zit inmiddels zelfs ondergedoken. Dat komt doordat ze maandag voorstelden om tijdens de volgende jaarwisseling in alle gemeenten plaatselijke vuurwerkshows te houden. Zo willen ze een compleet vuurwerkverbod voorkomen. De bond heeft aangifte gedaan.

De bedreigingen vinden plaats op vuurwerkfora en sociale media, bevestigde woordvoerder Lars Onrust in het AD. Zo worden de penningmeester en andere bestuursleden bedreigd en worden hun adressen en foto’s verspreid. Daarbij staat onder meer: „hier zitten ze”, „deze moet je hebben” en „pak ze aan”.

Naar aanleiding daarvan kregen bestuursleden berichten als: „Ik waarschuw dat een paar gasten naar je op zoek gaan”, „Hier komen jullie niet mee weg”, en „Dit is niet goed voor jullie gezondheid kan ik je verklappen.”

Bedreigingen tegen NVB

De bedreigers zijn het namelijk alles behalve eens met een vuurwerkverbod. In de bedreigingen beschuldigen ze de NVB er ook van „de boel kapot te willen maken.” Het gaat immers om een branche waarin in 2019 een recordomzet van 77 miljoen euro werd geboekt, “plus al het illegale spul dat ons land is binnengekomen”.

Onderduiken

Onrust zit momenteel ondergedoken in een vakantiehuisje. „De bedreigingen waren dermate erg dat ik besloten heb niet meer thuis te willen zitten”, zegt hij.

Vanuit daar sprak hij met het NOS Radio 1 Journaal over waar de bedreigingen vandaan komen: „Die komen uit de hoek van de handel en de vuurwerkliefhebbers, de freaks om het maar zo te zeggen, die werkelijk denken dat wij het op hen gemunt hebben om de handel kapot te maken en dat alleen maar voor eigen gewin doen. Dat is absoluut niet waar”, zei Onrust. Hij vertelt ook dat ze van een paar mensen weten wie erachter zitten.

