Huisartsen krijgen dit weekend het coronavaccin, en steeds minder besmettingen

Vanaf 8 januari werden de eerste mensen in Nederland gevaccineerd, nu zijn eindelijk de huisartsen aan de beurt. Huisartsen die in de spoedzorg werken worden vanaf dit weekend gevaccineerd tegen het coronavirus. De Landelijke Huisartsen Vereniging meldt dat de eerste regio’s beginnen op vrijdagavond of zaterdagochtend.

Huisartsen en andere medewerkers van huisartsenposten die in aanmerking komen, kunnen hun eerste prik halen bij een ziekenhuis in hun regio.

Huisartsen terecht bij 23 ziekenhuizen

In totaal zijn er 23 ziekenhuizen aangewezen waar zo’n 15.000 mensen uit de beroepsgroep terecht kunnen voor het coronavaccin. Naast de huisartsen is het vaccin ook beschikbaar voor artsen in opleiding, verpleegkundig specialisten, de zogeheten physician assistants. Bovendien hebben chauffeurs van huisartsenposten die ‘een vitale functie’ hebben, ook voorrang op het coronavaccin. De medici krijgen het coronavaccin van het Amerikaanse Moderna-vaccin toegediend.

In ongeveer de helft van de betrokken ziekenhuizen gaan de vaccinaties dit weekend al van start, de rest volgt later. Het begin wordt gemaakt in de westelijke Randstad (Rotterdam, Den Haag, Leiden, Gouda, Dordrecht), Noord-Nederland, de regio rond Zwolle en Twente.



Minister de Jonge @hugodejonge is tijdens het kamerdebat vergeten dat hij heeft afgesproken met de huisartsen (kamerbrief 4-1): “Mocht het Moderna-vaccin langer op zich laten wachten, dan zal alles erop gericht zijn deze belangrijke groep zorgverleners snel te vaccineren”. 1/2 — LHV (@LHVhuisartsen) January 13, 2021

Onzekerheid over de beurt van huisartsen

Het zag er even naar uit dat de artsen langer moesten wachten op het coronavaccin, terwijl ze met minister Hugo de Jonge hadden afgesproken dat ze voorrang zouden krijgen. Daar was de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) verontwaardigd over. Begin deze week maakten de huisartsen nieuwe afspraken met het ministerie. De Jonge noemde het mede vanwege de opkomst van de extra besmettelijke Britse variant van het virus „van groot belang dat we de huisartsenspoedzorg overeind kunnen houden”.



Wat een belachelijk scenario dat de huisartsen nu moeten bedelen om een vaccin. — Berend Slagter (@berendslagter) January 14, 2021

Een lichtpuntje in coronatijd

Ondanks dat we te maken hebben met de strengere regels van de lockdown, is er toch een lichtpuntje. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 5857 nieuwe coronagevallen geregistreerd. En dat is de zesde dag op rij dat het aantal onder de 6000 uitkomt. In de afgelopen zeven dagen zijn iets meer dan 37.500 positieve tests doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld 5359 per 24 uur. Het aantal van donderdag ligt daar iets boven, maar het aantal nieuw vastgestelde besmettingen daalt nog steeds.

Ook daalt het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen. In totaal zijn nu 2340 patiënten met Covid-19 opgenomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 44 minder dan woensdag. Van de opgenomen patiënten met Covid-19 zijn er 673 dusdanig ziek dat ze op de intensive care liggen, twee minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal met 42 af naar 1667. Het LCPS verwacht dat de aantallen nog meer zullen dalen.

