Op1 en Jinek ontvangen minder gasten, ook zonder avondklok

Op1 en Jinek gaan minder gasten uitnodigen. Soms zullen er ook video-interviews worden gedaan. De talkshows komen daarmee tegemoet aan premier Mark Rutte. Op1 doet dat ook zonder avondklok.

De twee grote late night-talkshows op NPO 1 (Op1) en RTL 4 (Jinek) worden kritischer in het uitnodigen van de dagelijkse gasten. Dit betekent dat er minder gasten in de studio zullen zitten en dat er vaker gebruikgemaakt gaat worden van videoverbindingen. Dat lieten de NPO en RTL vandaag weten na een oproep van premier Mark Rutte tijdens zijn coronapersconferentie.

Uitzondering voor Op1 en Jinek

Rutte stelde dat talkshowgasten een uitzondering zouden moeten krijgen op de avondklok. Maar hij riep de makers van Op1 en Jinek wel op na te denken over andere manieren om gesprekken te voeren in plaats van een rondetafelgesprek in de studio. Hij suggereerde bijvoorbeeld in te bellen met gasten of gesprekken (deels) ’s middags al op te nemen.

„We zijn ons erg bewust van de maatschappelijke druk als mensen aan een avondklok onderhevig zijn”, stelt Op1-eindredacteur Bert Huisjes. „Het is vreemd om een programma op televisie te zien met een groot aantal mensen aan tafel als kijkers dat zelf thuis niet mogen. We gaan heel goed afwegen welke gasten we uitnodigen en welke gasten we een ontheffing gaan geven.”



Aangezien de gasten van #jinek toch elke dag t zelfde zijn , stel ik voor dat zij de komende 2/3 weken daar in de studio gaan wonen en daarmee geen uitzondering hoeven te zijn voor de avondklok. #elkedaghetzelfdeverhaal — Siska (@siskadegries) January 20, 2021

Ook Jinek zorgt voor rustige studio

De aanpak van Op1 geldt per direct, dus niet pas als de avondklok dit weekend ingaat, aldus Huisjes. Ook RTL-contentdirecteur Peter van der Vorst laat desgevraagd weten dat Jinek de komende tijd nog kritischer gaat selecteren. „We gaan minder gasten uitnodigen in de studio en ook vaker gebruikmaken van bijvoorbeeld videoverbindingen”, meldt hij.

Dat de talkshows ook bij een avondklok worden uitgezonden – en dus ’s avonds mensen op de been brengen – is fijn voor de trouwe kijkers. Je wordt toch even bijgepraat over het (huidige vele) nieuws van de dag. Veel avonden trekken Op1 en Jinek rond de 1 miljoen kijkers. De NPO ging daar gisteravond bijvoorbeeld overheen, Eva Jinek haalde bijna 900.000 kijkers.



#op1 #jinek #ditism #nieuwsuur suggestie: stop voor de duur van de #avondklok met alle talkshows. Altijd zelfde gasten en coronadiscussie. Mensen willen nu ontspannen.

Zend als alternatief films, detectives, conferences uit. pic.twitter.com/UWTx1Zmrxa — Sjonnie Konnerie (@sjonniekonnerie) January 20, 2021

Veel discussie door Op1 en Jinek

Vaak zorgen de uitzendingen voor flinke discussies over dat wat de gasten vertellen. Ook over het feit dat zij vaak met veel zijn trouwens, maar dat wordt nu aangepakt. De discussies gaan vooral over de onderwerpen zelf. Over Jinek was gisteravond bijvoorbeeld veel te doen. Voormalig minister Bert Koenders stelde aan Jineks tafel dat ex-president Donald Trump weinig bereikt heeft als het om buitenlandse zaken gaat.

Zo gaat het eraan toe

Op1 plaatste gisteravond een video online waarbij de kijker kan zien hoe er dagelijks wordt gewerkt en dat er in de studio voldoende ruimte is. De presentatoren Carrie ten Napen en Charles Groenhuijsen praten ons daarbij bij. De twee presenteerden de allereerste Op1 zonder publiek. „We krijgen soms vragen. Of de gasten echt wel op anderhalve meter van elkaar af zitten bijvoorbeeld”, zegt Ten Napel. Groenhuijsen geeft het antwoord: „Ongezellig, maar waar.”

Carrie ten Napel laat weten dat als er nog strengere coronamaatregelen komen, haar programma daar rekening mee zal houden.

