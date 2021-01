Moderna-vaccin goedgekeurd: 5 verschillen met Pfizer

Na het Pfizer-vaccin heeft dat van Moderna vandaag ook groen licht gekregen. Goed nieuws voor Nederland. We zetten de belangrijkste verschillen op een rij.

Op de dag dat Nederland eindelijk is begonnen met vaccineren, is er een tweede vaccin goedgekeurd. De overeenkomsten: onze overheid heeft van beide miljoenen doses besteld en ze werken op basis van de mRNA-techniek.

Verschillen tussen het Pfizer en Moderna-vaccin

Maar er zijn ook verschillen tussen de het vaccin van Pfizer en dat van Moderna. Dit zijn de belangrijkste.

1. Hoeveel heeft Nederland besteld?

Van het Pfizer-vaccin krijgt Nederland tot het einde van het eerste kwartaal 2,49 miljoen doses. In totaal zijn hiervan 8,4 miljoen vaccins besteld, die tot en met het derde kwartaal geleverd worden. Bij Moderna heeft Nederland 6,2 miljoen doses besteld. In het eerste kwartaal van 2021 komen de eerste 400.000 daarvan aan.

2. Efficiëntie

Wat betreft efficiëntie ontlopen beide vaccins elkaar niet veel. Een efficiëntie van 100% is niet mogelijk, maar beide komen aardig in de buurt. Het Moderna-vaccin heeft na alle tests een efficiëntie van 94,1%, Pfizer scoort iets hoger met 95%. Cécile van Els van het RIVM vindt alles boven de 90% al zeer indrukwekkend, zo liet ze eerder weten.

3. Opslag en temperatuur

Het belangrijkste verschil is de temperatuur waarbij de vaccins moeten worden opgeslagen. Bij het vaccin van Pfeizer is een temperatuur vereist van -70 graden Celsius en bij dat van Moderna een temperatuur van -20 graden Celsius. Een lagere opslagtemperatuur heeft verschillende voordelen, vooral op het gebied van distributie.

4. Samenstelling

Die temperatuurverschillen hebben te maken met de samenstelling van het goedje dat je naar binnen laat spuiten. Zowel Pfizer als Moderna maken gebruik van de mRNA-techniek, waarover je hier meer leest. De verschillen in samenstelling zitten hem in de lipidenafgiftesystemen. Kort gezegd betekent dit dat de ‘messenger RNA’ verpakt zit in vetbolletjes met verschillende samenstellingen. Dit heeft ook invloed op de dosering.

5. Dosering en timing

Bij beide vaccins zijn twee prikken nodig. Bij het Moderna-vaccin gaat het om twee doses van 100 microgram, met 28 dagen tussen beide prikken. Bij dat van Pfizer zijn het twee doses van 30 microgram met 21 dagen tussen beide prikken. In beide gevallen ben je een week na de vaccinaties maximaal beschermd tegen COVID-19.

