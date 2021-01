De Eurostar blijft wél doorrijden vanuit het Verenigd Koninkrijk

De Eurostartrein blijft vanuit het Verenigd Koninkrijk toch rijden. Vanwege de opmars van de Britse variant van het coronavirus is er door het kabinet besloten om geen verkeer vanuit Engeland meer toe te laten. Mits je een geldige reden hebt natuurlijk. Het zou daarom ook gaan om één trein die per dag rijdt.

Voordat je op de trein stapt, heb je wel een noodzakelijkheidsverklaring nodig. Ook moet je een negatieve PCR- en sneltest hebben gedaan, om aan te tonen dat jij geen drager bent van het covid19-virus.

Een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat de uitzonderingen die voor het vliegverkeer gelden, ook voor het reizen met de Eurostar van kracht zijn. De Eurostar is een verbinding tussen Londen, Parijs en Brussel. Gistermiddag werd door het kabinet een vliegverbod aangekondigd voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika. Alleen voor noodzakelijke reizen wordt er een uitzondering gemaakt, zoals een uitvaart of medische reden. Bij aankomst in Nederland moet iedereen verplicht tien dagen in quarantaine. De Jonge zei ook op basis van steekproeven te gaan testen of mensen zich hier wel echt aan houden.

Wegens het sluiten van de grenzen met het Verenigd Koninkrijk, heeft de Eurostar het financieel gezien moeilijk. Er maken maar liefst 95 procent minder reizigers gebruik van de trein sinds de pandemie. En dat begint een probleem te worden. Het bedrijf is niet zeker of ze de coronacrisis zullen overleven zonder hulp van de overheid.

