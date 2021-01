Daar gaat ie: Donald Trump maakt zwaaiend plaats voor Joe Biden

Donald Trump heeft zwaaiend het Witte Huis verlaten en plaatsgemaakt voor Joe Biden. Daarmee komt een einde aan vier jaar presidentschap van een markante persoonlijkheid.

De tot vandaag Amerikaanse president Donald Trump heeft het Witte Huis in Washington verlaten om op weg naar Florida te gaan. Later op de dag wordt de Democraat Joe Biden beëdigd als 46e president van de Verenigde Staten.

Sleutel Donald Trump onder de mat?

Bij zo’n vertrek van die belangrijke plek komen meteen rare vragen op. Legt Trump de sleutel van het Witte Huis onder een deurmat? Of onder een bloempot? En komt een familielid hem met zijn vrouw Melania ophalen, omdat hij de presidentiële auto moest inleveren. Maar zonder gekheid: Donald Trump werd inderdaad opgehaald, maar presidentieel. Met een helikopter verliet hij zijn werkplek van de afgelopen vier jaar.



Donald Trump en zijn vrouw stapten aan boord van helikopter Marine One, die het koppel naar een vliegbasis in de nabijgelegen staat Maryland vloog. Vanaf Joint Base Andrews gaan ze met Air Force One naar Palm Beach in Florida, waar Trump naar zijn resort Mar-a-Lago gaat. De vertrekkende president had een drukke 24 uur achter de rug. Hij verleende op het laatste moment 73 mensen gratie en 70 anderen strafvermindering.

Pence zwaaide Donald Trump niet uit

Vicepresident Mike Pence was er niet om zijn baas uit te zwaaien. Donald Trump gaat in strijd met de traditie niet naar de inauguratie van zijn opvolger. Dat gebeurde ruim 150 jaar geleden voor het laatst. Pence gaat wel naar de inauguratie van Biden.

Bij het Witte Huis hadden zich buiten bij de grasmat, waar de helikopter stond, enkele tientallen mensen verzameld. Het ging vooral om journalisten, fotografen, huishoudelijk personeel en beveiligers.

Marine One vloog vervolgens nog een rondje over de hoofdstad alvorens te landen op Andrews. Daar wachtte een groep personeelsleden en ook fervente aanhangers Donald Trump op. Ook zijn familieleden hadden zich er verzameld.



Nog even credits pakken

In een korte toespraak tot de aanwezigen prees hij zijn eigen beleid van de afgelopen vier jaar en eiste daarbij ook de credits op voor de snelle ontwikkeling van een vaccin voor het coronavirus, dat zich volgens hem door toedoen van China over de wereld heeft verspreid. Hij hield zijn gehoor verder voor dat hij op een of andere manier weer snel zal terugkomen.

Opnieuw noemde Donald Trump zijn opvolger Joe Biden niet en ook over de bestorming van het Capitool twee weken geleden repte hij met geen woord.

