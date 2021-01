In Londen gaan ze dag en nacht vaccineren, ‘Britse variant zorgelijk’

Voor het einde van de maand kunnen inwoners van Londen zich ook ’s nachts laten vaccineren tegen het coronavirus. Binnenkort begint namelijk een proefproject met priklocaties die 24 uur per dag open zijn. Dat zegt verantwoordelijk minister Nadhim Zahawi volgens Sky News.

Op dit moment is het in de Britse hoofdstad mogelijk om je tussen 8 uur ’s ochtends en 8 uur ’s avonds te laten vaccineren. Volgens de minister zijn die openingstijden ideaal voor tachtigplussers, een van de groepen waarvan de bescherming prioriteit kreeg. Vanaf deze week wordt het beleid verruimd en worden ook mensen van 70 jaar en ouder ingeënt, evenals volwassenen die om medische redenen tot een risicogroep behoren.

Meest kwetsbare mensen vaccineren

„Als je omlaag gaat in de leeftijdsgroepen, wordt het steeds handiger voor mensen om laat op de avond of in de vroege uren te gaan”, zei minister van Vaccinatiebeleid Zahawi. Maar op dit moment is de prioriteit het gebruiken van de beperkte voorraad vaccins om de meest kwetsbare mensen te vaccineren tegen het virus.

Londen is zwaar getroffen door de pandemie, en dan met name door de ‘Britse variant’, een gemuteerde versie van het coronavirus. Eerder deze maand zei burgemeester Sadiq Khan dat in sommige delen van de metropool 1 op de 20 mensen het virus had opgelopen. Dat zorgt voor problemen in ziekenhuizen en bij de hulpdiensten. Er moesten noodgedwongen brandweerlieden worden ingeschakeld om ambulances te besturen. Soms moesten mensen in ambulances tot wel negen uur wachten voordat ze opgenomen konden worden.

Britse variant ‘lijkt niet onder controle’

Ook in ons land gaat het niet goed met de Britse variant van het coronavirus. Op dit moment is ongeveer 10 procent van alle coronabesmettingen in Nederland de Britse variant. Dat is twee keer zoveel als kortgeleden. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is de situatie kwetsbaar, voorspellingen voor de lange termijn zijn „ronduit zorgelijk”.

Volgens het OMT zijn er momenteel in feite twee epidemieën aan de gang: de uitbraak van de oude variant daalt langzaam, maar de Britse variant neemt toe en „lijkt niet onder controle”. In de loop van februari kan het bij de helft van alle besmettingen om de Britse mutatie gaan. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames kan in maart toenemen. Dat kan leiden tot een grote druk op de zorg, in april.

Besmettingen zo laag mogelijk houden

Volgens het OMT is de Britse variant meer dan honderd keer vastgesteld in Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat uit van ongeveer tweehonderd gevallen. Die gevallen zijn onder meer vastgesteld in verpleeghuizen in Friesland, Groningen en Amsterdam. Ook zijn er drie gevallen van de Zuid-Afrikaanse variant bekend, een andere besmettelijke mutatie van het coronavirus.

Het OMT zegt dat het belangrijk is om het aantal besmettingen de komende tijd zo laag mogelijk te houden, zodat de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten onder controle zijn totdat het warmere lenteweer en de uitgevoerde vaccinaties effect hebben.

Het OMT kan niet voorspellen wanneer de situatie genoeg is verbeterd om terug te gaan naar het laagste risiconiveau, ‘waakzaam’. Momenteel geldt in het hele land het vierde en hoogste risiconiveau, ‘zeer ernstig’.

