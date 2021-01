Avondklok in veel landen al ingevoerd, met wisselend succes

De avondklok is op dit moment het belangrijkste thema van het demissionaire kabinet. Hoe zit het met de avondklok in de landen om ons heen? En werkt het?

Het demissionaire kabinet van premier Mark Rutte voert deze week mogelijk een avondklok in om het aantal contactmomenten terug te dringen en zo het coronavirus in te dammen. Een aantal andere Europese landen heeft dit al gedaan, met wisselend succes.

Avondklok in België

In België is de avondklok al een lange periode van kracht. In Vlaanderen mogen mensen tussen 00.00 uur en 05.00 uur niet zonder geldige reden naar buiten. In Wallonië geldt de beperking tussen 22.00 uur en 06.00 uur. Mensen die toch zomaar naar buiten gaan, bijvoorbeeld voor een wandeling, kunnen een boete van 250 euro krijgen. Het gemiddeld aantal besmettingen per dag ligt in België net boven de 2000 en is de afgelopen weken niet gedaald. Dit cijfer is echter behoorlijk lager dan in Nederland het geval is. Er zijn bij onze zuiderburen wel zorgen om de Britse variant van het coronavirus, meldt Metro België.



Strenge avondklok in Frankrijk

De Fransen hebben de strengste avondklok van Europa. Daar moeten alle mensen tussen 18.00 uur en 06.00 uur binnenblijven, tenzij ze een geldige reden hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om het reizen van en naar werk. De maatregel gold eerst alleen in zwaar getroffen gebieden, maar de Franse regering was zo tevreden over de resultaten, dat het landelijk is ingevoerd. Mensen die de regels overtreden, kunnen rekenen op een boete van 135 euro. Ondanks de strenge maatregelen en de tevredenheid over de avondklok, lukt het Frankrijk niet om het aantal nieuwe besmettingen te laten dalen.



Míjn zoon (10) vroeg zich af waarom een avondklok zo beladen is in NL ‘vanwege de oorlog’ Want in België en Frankrijk was die oorlog toch ook? En daar hebben ze toch ook gewoon een avondklok? Vond het wel een goede vraag, eigenlijk — Anna van Bijnen (@AnnaBijnen) January 18, 2021



bro avondklok om 18u in frankrijk is echt onmenselijk sorry — kaouts (@kaoutarelafi) January 14, 2021

Verschillende regels in Duitsland

De Duitse deelstaten hebben allemaal hun eigen regels en niet overal de drastische maatregel ingevoerd. De deelstaten die grenzen aan Nederland, Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, hebben geen algehele avondklok. In Noordrijn-Westfalen is die alleen van kracht in zwaar getroffen gebieden. De zuidelijke deelstaat Beieren heeft strenge regels om het virus in te dammen, zo zijn daar medische mondkapjes verplicht in publieke ruimtes en geldt een ‘binnen blijf-plicht’ van 21.00 uur tot 05.00 uur. Mensen die de maatregel negeren kunnen een boete van 500 euro krijgen. Ook in Baden-Württemberg en Thüringen geldt een avondklok van 22.00 uur tot 05.00 uur.

Avondklok in veel landen

Ook in Tsjechië, Cyprus, Italië, Spanje, Roemenië, Letland, Luxemburg en Slovenië is een avondklok van kracht. Portugal heeft sinds vrijdag een volledige lockdown afgekondigd, daar mogen mensen de hele dag alleen met een geldige reden de straat op.

Burgemeesters van de Veiligheidsregio’s bespreken later vandaag een eventuele avondklok voor Nederland. Op Twitter is daardoor de hashtag #ikdoenietmeermee weer trending. Niet alleen door diezelfde avondklok trouwens, ook door mensen de hashtag gebruiken om hun afkeer over #ikdoenietmeermee te uiten.

