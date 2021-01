Lips is een nieuw sociaal netwerk waar seksuele expressie welkom is

Lips wordt zeker geen OnlyFans, maar wel een sociaal netwerk waar ruimte is voor seksuele expressie. Het netwerk wil ruimte bieden aan mensen voor wie geen plek is op Instagram en Facebook.

De regels op Instagram en Facebook zijn streng als het om bloot gaat. Geen tepels, blote billen of andere intieme lichaamsdelen. Seksuele expressie is uitgesloten. Er zijn steeds minder plekken waar sekswerkers, seksuele voorlichters en makers van inhoud voor volwassenen zich online kunnen uiten. Lips wil dat gat vullen.

Lips biedt ruimte voor seksuele expressie

“We zien sociale netwerken worstelen met het onderscheid tussen seksuele expressie en seksuele uitbuiting”, aldus de initiatiefnemers van Lips. “Daardoor wordt alle seksgerelateerde inhoud meedogenloos uitgesloten. En dat is schadelijk voor veel vrouwelijke en LGBTQIA-creators, die zich niet kunnen uiten op de manier zoals ze willen.” Daarnaast wijzen de oprichters naar een ‘seksistisch systeem’ bij traditionele social media dat het vrouwelijke lichaam objectiveert.



In tegenstelling tot Instagram en Facebook moedigt sociaal netwerk Lips zelfexpressie in de feeds aan. De LGBTQIA-community wordt serieus genomen, een recent onderzoek van het cyberbeveiligingsbedrijf Cheq wordt daarbij aangestipt. Hierin blijkt dat 73 procent van het positieve of neutrale nieuws van LGBTQ-uitgevers op social media wordt buitengesloten vanwege zoekwoorden die op de zwarte lijst belanden.

Geen sociaal netwerk-app à la Instagram

Lips is een sociaal netwerk dat je niet kunt downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. In plaats daarvan functioneert het als een web-app, die je aan je startscherm kunt toevoegen. “Dit is onze manier om het monopolie van de Apple Store en Android Store te omzeilen”, zegt initiatiefnemer Annie Brown in een interview met Mashable.



Een onderscheidend kenmerk van Lips ten opzichte van Instagram en Facebook is een vooraf gedefinieerd tag-algoritme, waarbij gebruikers onderwerpen kiezen die ze willen zien of juist willen vermijden. Daarnaast wil het sociale netwerk trollen weren door van leden te eisen dat ze een uniek goedkeuringsproces doorlopen.

Trollen en haat ontmoedigen

Gebruikers wordt gevraagd om voorbeelden in te dienen van het soort inhoud dat ze willen uploaden. “Als ze ervoor kiezen om dat te weigeren, kunnen ze niets anders dan inhoud van anderen volgen en ‘lippen’ (liken). Reageren is dan onmogelijk”, legt UX-ontwerper Julija Rukanskaitė uit. “We hopen met dit goedkeuringsbeleid, een haatzaaiende detectie-technologie en gerichte rapportage trollen te ontmoedigen naar Lips te komen.