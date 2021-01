Voetbalsupporters beschermen steden tegen avondklokrellen

Het land werd afgelopen nacht wederom geteisterd door relschoppers. In sommige steden patrouilleerden opmerkelijke types door de straten om „de stad te beschermen”. Daar namen voetbalsupporters het heft in eigen hand.

Het was in de nacht van maandag op dinsdag wederom raak. Voor de derde dag op rij vonden in verschillende steden avondklokrellen plaats. Op social media werd door relschoppers eerder opgeroepen om op diverse plekken in Nederland bij elkaar te komen. Opvallend is dat in sommige steden fanatieke voetbalfans hun stad willen beschermen tegen deze rellen.

Fanatieke supportergroep Ben-Side

Supportersgroepen in Alkmaar en Nijmegen namen het heft in handen. In Alkmaar liep een groep van rond de veertig Ben-Side supporters door de stad om relschoppers af te schrikken. Ben-Side is de fanatieke supportergroep van voetbalclub AZ. Leden van deze groep voetbalfans zijn gemiddeld tussen de 17 en 24 jaar oud. Op social media kondigden de voetbalsupporters aan de rellen af te keuren. Gekleed in zwarte hoodies en hun gezicht bedekt met mondkap of sjaal liepen de Ben-Side aanhangers door de straten. In Alkmaar braken geen rellen uit. In de Noord-Hollandse stad gaan wel geruchten dat dinsdagavond wederom wordt opgeroepen tot avondklokrellen.

Harde kern NEC

Ook in Nijmegen keurde de harde kern van voetbalclub NEC de avondklokrellen af. Zij kondigden gister op Facebook aan dat ze plaatselijke ondernemers op Plein 1944 wilden beschermen. De burgemeester kondigde uiteindelijk de noodtoestand af. Ook in Nijmegen bleef het rustig.





Er gaan geruchten dat ze onze stad willen gaan slopen om 20:00 Wij zullen dit niet toestaan. Onze winkeliers hebben het… Posted by East Side & HKN on Monday, January 25, 2021

In andere steden klinken ook geluiden dat voetbalfans gaan patrouilleren bij mogelijke avondklokrellen. De supportersgroepen roepen expliciet op om geen vernielingen aan te richten in de eigen stad. Deze oproepen klinken ook in Deventer, Leeuwarden, Emmen, Tilburg, Enschede en Groningen.

