RIVM registreert fors meer nieuwe coronabesmettingen

Terwijl het vaccineren gisteren is begonnen, is aantal coronabesmettingen is de afgelopen 24 uur weer flink gestegen. Het aantal patiënten in ziekenhuizen is juist gedaald.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft fors meer nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Tussen woensdag- en vanmorgen tien uur kwamen 9737 meldingen over positieve testresultaten binnen. Een dag eerder bedroeg het aantal nieuwe gevallen volgens gecorrigeerde cijfers 7128.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren:

Let op: dagelijkse meldingen kunnen sterk schommelen door de feestdagen. Positief getest: 9737

Totaal: 850790 (+9627 ivm -110 corr.) Opgenomen: 231

Huidig: 2052 (-79) Opgenomen op IC: 29

Huidig: 712 (+8) Overleden: 85

Totaal: 12084 pic.twitter.com/SFrJfJ5tmc — Marino van Zelst🌱 (@mzelst) January 7, 2021

Meer coronabesmettingen

Het RIVM kan de toename niet direct duiden en zegt vooral waarde te hechten aan weekcijfers. Die zeggen meer over de trend. „Per dag schommelt het te veel”, legt een woordvoerder van het instituut nog eens uit.

Het aantal aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen steeg met 85. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal aan het coronavirus zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas later geregistreerd. Woensdag registreerde het RIVM 175 sterfgevallen onder mensen met Covid-19, dinsdag 152.

Eerste golf

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 850.873 mensen positief getest. Als het virus zich in het huidige tempo blijft verspreiden, komt het aantal bevestigde besmettingen eind januari uit boven een miljoen. Volgens de officiële cijfers staat van 12.084 mensen in Nederland vast dat ze zijn overleden na positief te zijn getest op het virus.

Werkelijke aantallen besmettingen en overlijdens liggen hoger. Zeker tijdens de eerste golf werd lang niet iedereen getest.

Amsterdam

In Amsterdam is opnieuw het hoogste aantal nieuwe besmettingen aan het licht gekomen: 373. Rotterdam volgt met 324 positieve tests, Den Haag telde er 235. Ook in Ede kwamen opvallend veel besmettingen aan het licht: 135 op een dag. Op regionaal niveau spant nu Rotterdam-Rijnmond de kroon, met 683 nieuwe gevallen.

Het aantal besmettingen daalde de afgelopen weken gestaag, maar niet zo snel als het kabinet en de gezondheidszorg graag zouden zien. In het laatste weekrapport van het RIVM stond dinsdag dat het aantal besmettingen met 16 procent was afgenomen ten opzichte van een week eerder. Een week eerder bedroeg de daling 12 procent. Toch zei het RIVM dinsdag nog geen „overtuigende effecten” te zien van de lockdown, die op 15 december is ingegaan.

‘Licht over de top’

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is opnieuw gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2756 mensen vanwege het virus. Dat zijn er 71 minder dan op woensdag en 126 minder dan op dinsdag. „Er liggen nu ongeveer evenveel Covid-patiënten in de ziekenhuizen als negen dagen geleden, op 29 december. We zitten nu dus op een plateau en lijken zelfs licht over de top te zijn, die op 5 januari lag”, stelt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 2052 coronapatiënten, 79 minder dan op woensdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg wel licht, van 696 naar 704. Gemiddeld zijn er minder nieuwe opnames dan vorige week, constateert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Verplaatsing

Negentien mensen zijn afgelopen etmaal overgebracht naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Dat moet de druk op intensive cares en verpleegafdelingen gelijkmatig spreiden. Die verplaatsingen begonnen in september. Sindsdien zijn meer dan 2000 mensen verdeeld over het land. Acht mensen liggen momenteel in Duitsland in een intensive care.

Ziekenhuizen hebben momenteel 2183 verpleegbedden en 170 plekken op de ic’s over, zowel voor coronapatiënten als voor mensen met andere aandoeningen. Dat komt neer op gemiddeld ongeveer twintig bedden per ziekenhuis.

Lees ook: Dikke buiken lopen meer gevaar bij coronabesmetting, heupvet minder riskant