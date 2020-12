Ziekenhuizen Brabant vragen personeel kerstverlof terug te geven

Berden, die dit jaar in heel wat media is verschenen, ziet met lede ogen dat we ons steeds minder aan de maatregelen houden. „Die maatregelen zijn op zich voldoende, maar we volgen ze onvoldoende op. Dat zie je aan bijvoorbeeld de pinbetalingen en de locatiegegevens die Google en Apple leveren.

Er is wel een lichtpunt aan het eind van de tunnel, nu er vaccins aan zitten te komen. „Maar de tunnel is nog wel lang. Maatregelen zullen nog wel tot in de zomer nodig blijven.”

Twijfel

Wat Berden zorgen baart is de vaccinbereidheid. Die is in de samenleving niet hoog genoeg, maar ook onder het ziekenhuispersoneel is er grote twijfel. „Een derde wil wel, 20 procent wil niet en de rest twijfelt. We gaan daarom met de twijfelende medewerkers in gesprek. We hopen meer duidelijkheid te kunnen geven over het vaccin. Op die manier hopen we het vertrouwen in de prik te verhogen. Dat is in het belang van de gezondheid van onze medewerkers en van onze patiënten.”