Wibi laaiend na afzegging M en krijgt veel steun: ‘Laat M het rambam krijgen’

Wibi Soerjadi heeft flink de P in. Door M. De pianist is gecanceld door het programma, terwijl hij zijn allereerste kersttrack ooit zou laten horen. Op social media uit hij zijn ongenoegen. Veel mensen staan achter hem, en sommigen herkennen wat hij zegt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik weet er alles van Wibi. Zeer arrogante redactie. Ik stond gelukkig in mijn recht. — Annet de Graaf (@iAnnetonly) December 11, 2020

Volgens de pianist was dinsdag alles nog bevestigd. Omdat hij vandaag zijn nieuwe en allereerste kersttrack releaset, komt de afzegging voor hem bijzonder slecht uit. „Ik heb begrip voor afzegging als het een gewoon aanschuif/ tafelgast moment betrof of dat de actualiteit, politiek of Covid-19 aan de orde zou zijn. Van dit alles was hier geen sprake. Vanwege de late afzegging kon ik niet meer aanschuiven bij een andere talkshow dus het releasemoment is nu verloren.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bovendien ondervond hij blijkbaar weinig begrip van de redactie (behalve Bip). „De manier waarop de redactie (behalve Bip) mij afzegde, gebeurde met een dergelijk arrogante en neerbuigende houding dat ik nog steeds verbijsterd ben over deze wijze van handelen. Ik ben teleurgesteld en voel me slecht behandeld.”

Lees ook: Eerste ruimteradijs een feit, al kwam de eerste buitenaardse radijs gewoon uit Nederland!

Realiteit talkshow

Volgens hem vertelde iemand van de redactie hem nog dat dit ’de realiteit van talkshows op tv’ is, maar zelf laat hij weten dat in zijn ’veertigjarige carrière en ervaring met media’ nog nooit ’op deze manier’ te hebben meegemaakt. „Als dit werkelijk de realiteit is van de talkshow van nu, dan heb ik hier niets meer te zoeken. Ik zal en wil in ieder geval nooit meer in de talkshow M aanschuiven. Ik wil niets meer te maken hebben met deze talkshow.”

Reacties

Onder zijn bericht zetten zijn fans hartjes en bemoedigende woorden. „Liefde voor jou lief mooi mens, jouw album gaat schitterend zijn. Bye M, tot nooit meer ziens! je hebt hun niet nodig, groot talent.” Mensen schrijven verder dat ze zijn nummer geluisterd hebben, „heel erg mooi, subliem.” Ook staan ze achter de pianist. „Niet netjes van M. Goed dat je deze onverschilligheid benoemt.” Strafrechtadvocaat Oscar Hammerstein noemt het „schandalig” hoe Wibi behandeld wordt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Way goed dat ⁦@wibisoerjadi⁩ zo van leer trekt tegen ⁦@dit_is_M⁩ en haar redactie. Echt schandalig om zo behandeld te worden. #M #margriet pic.twitter.com/Dq5MbP6cSl — Oscar Hammerstein (@HammersteinO) December 11, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In het wielrennen heet dat: geflikt worden!

Laat M het rambam krijgen. — marcelslagman1 (@marcelslagman1) December 11, 2020

Ook Bas Smit, ‘de man van’, zoals hij zichzelf met een knipoog noemt, reageert. „Kom lekker bij ons joh, veel leuker en ziet ook iedereen het.”