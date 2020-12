Kabinet komt met nieuwe coronacampagne voor de kerstdagen

Corona zet het dagelijks leven totaal op z’n kop, en vooral nu in aanloop naar de feestdagen. Vanwege de drukte op straat rond de feestdagen, zendt de Rijksoverheid speciale kerstcommercials uit op televisie. Met deze coronacampagne wil het kabinet de Nederlandse bevolking wijzen op het belang van het vermijden van drukte, en natuurlijk afstand houden tijdens de feestdagen. De tv-spotjes sporen mensen aan om doelbewust én in hun eentje de kerstboodschappen te doen.

Daarnaast wordt er met de coronacampagne ook gevraagd om dichtbij huis te winkelen. En in plaats van in het weekend winkels te bezoeken, dit door de weeks te doen. Op deze manier kan de drukte worden vermeden.

Premier Mark Rutte kondigde woensdag in de Tweede Kamer aan dat het kabinet het doen van kerstinkopen in winkels de komende tijd afraadt. Hij wil namelijk voorkomen dat het net zo druk wordt in de winkelstraten als de afgelopen weken. Het RIVM meldt dat er een verband lijkt te zijn met die drukte en de toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen.

Over het algemeen zijn Nederlanders het eens met de recente beslissingen van het kabinet. Denk maar eens aan het vuurwerkverbod. Uit onderzoek blijkt dat vier op de tien Nederlanders een totaalverbod op vuurwerk een goed idee vindt. Het kabinet besloot afgelopen november dat er een algeheel vuurwerk verbod moet komen om zo de drukte rond oud en nieuw, in de ziekenhuizen te verminderen. Maar lang niet iedereen is het eens met de acties van het kabinet.



After Banning #fireworks this winter due to Corona, the #Rutte & #kabinet are also considering banning the traditional Oliebol as they have caused major digestive issues in the weeks after #newyears in years past… pic.twitter.com/TNRNIgdgUu — Niels Siskens (@siskens) November 23, 2020



tof dat we een vuurwerkverbod krijgen, maar dit soort shock doctrine-achtige praktijken creëert (terecht) veel wantrouwen richting politiek. voer een maatregel in omdat het de juiste is. nu ziet iedereen wat een rasopportunist je bent. — Nee dankje (@neeeeeeeeej) December 11, 2020

De maatregelen die het kabinet neemt om het land zo goed mogelijk te beschermen, worden ook niet altijd even goed ontvangen door het publiek. Toch is uit onderzoek gebleken dat de meerderheid van de bevolking in de winter voor een strengere lockdown is.



“Geen indirecte vaccinatieplicht, wél mogelijk meer vrijheid voor gevaccineerden” je maakt mij niet meer wijs dat deze idiote chantage middelen alleen gebruikt worden om ons te behoeden voor corona, dank kabinet @MinPres en @hugodejonge nu geloof ik in een complot tegen de burger — 🦥🦦Jeltje🦁🐀 (@Jeltjeb) November 18, 2020



#corona #rutte #kabinet Er wordt een AVONDKLOK overwogen in zogenaamde zware gebieden waar besmettingen niet dalen!!!! Lokaal te bezien!!! En zie…. Het is er zomaar!!! Wat nou, complotgekkies… We zijn 75 jaar terug in de geschiedenis 🤬🤬 — Redu (@Redu_2020) November 3, 2020

Het kabinet neemt mogelijk nog voor de kerst strengere maatregelen als de coronacijfers blijven stijgen. De strengere maatregelen zullen niet gelden voor kerst. Tijdens de feestdagen mag men niet meer dan drie gasten per dag uitnodigen. De kerstcommercials van zijn onderdeel van de eerdere Alleen Samen-campagne, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de coronamaatregelen.

