Verzorgenden woest over uitspraak Van Dissel: ‘Een klap in het gezicht’

De V&VN, de overkoepelende organisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland, heeft geen goed woord over voor de uitspraken van Jaap van Dissel. De directeur van het RIVM zei zaterdag dat onder meer opleidingsniveau meespeelde bij het aantal besmettingen in verpleeghuizen.

De voorzitter zei dat toen hem werd gevraagd naar het gebrek aan beschermende middelen voor verzorgenden tijdens de eerste coronagolf. Het aantal besmettingen liep destijds behoorlijk op. „Wat we geleerd hebben is dat daar een heleboel factoren spelen, daar speelt opleidingsniveau van verzorgenden in, de situatie in de verpleeghuizen, het is gewoon complexer dan het op te hangen aan een enkele maatregel. Hoe graag je dat ook zou willen”, aldus Van Dissel tegenover de NOS.

Uitspraken Van Dissel klap in het gezicht

Marita de Kleijne, voorzitter van platform V&V, noemt het ‘een klap in het gezicht van alle collega’s die dag en nacht onder zware druk klaarstaan voor hun kwetsbare bewoners.’ Zij wijst op „de onveilige en onrealistische RIVM-richtlijnen voor het gebruik van beschermende middelen en mondneusmaskers en het wegwuiven van onze zorgen over a- en presymptomatische besmettingen.”

Het RIVM heeft laten weten de uitspraak nooit bedoeld was als aanval en nodigt de V&VN uit om misverstanden uit de wereld te helpen. Een woordvoerder wil echter dat Van Dissel zijn fout publiekelijk rechtzet.

Overigens lijkt er eindelijk licht aan het einde van de ‘coronatunnel’ te zijn. Het Europees Medicijnagentschap EMA keurde afgelopen maandag de vaccins van zowel Pfizer als BioNTech goed en un verschillende Europese landen is men al begonnen met de vaccinatie tegen corona. Onder meer Tsjechië, Italië en Spanje hebben de eerste prik al uitgedeeld. In Nederland moet men ietsje langer wachten: de eerste vaccinatie wordt hier op 8 januari uitgedeeld.

