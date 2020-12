Honderden vluchtelingen vast in vrieskou bij afgebrand kamp bij Kroatische grens: ‘We zullen sterven’

Hulporganisaties slaan alarm over een situatie bij een afgebrand vluchtelingenkamp in Bosnië-Herzegovina. De vluchtelingen zitten in de vrieskou, zonder dat ze toegang hebben tot primaire levensbehoeften of verwarming. „Als mensen ons niet helpen, dan zullen we doodgaan.”

Kamp Lipa bevindt zich dichtbij de grens van Kroatië, bij het stadje Bihac. Al voor de hevige brand was het kamp onderhevig aan kritiek van officials en hulporganisaties, omdat het niet zou voldoen in de levensbehoeften van de mensen die er wonen.

Inmiddels is een aantal dagen geleden een groot deel van het kamp afgebrand, maar de Bosnische autoriteiten hebben nog geen nieuw onderdak weten te vinden voor de vluchtelingen. Daardoor wonen er nog bijna duizend mensen zonder verwarming en onderdak. Qua eten moeten ze het doen met voedselpakketten van hulporganisaties, waar veel te weinig voor iedereen inzit.

Bewoner van vluchtelingenkamp: ‘We leven als beesten’

Een bewoner van het vluchtelingenkamp omschrijft de schrijnende omstandigheden: „We leven als beesten. Zelfs beesten leven beter dan wij!”, aldus kampbewoner Kasim tegenover Al Jazeera. „Als mensen ons niet helpen, zullen we doodgaan. Dus alsjeblieft, help ons.”

De situatie is de Bosnische regering op veel kritiek te komen staan van andere organisaties. De EU heeft de politici dringend verzocht om te stoppen met discussiëren en actie te ondernemen.

Ook Peter van der Auweraert, die namens de VN adviseert over migratie binnen de balkanlanden, heeft op Twitter opgeroepen tot actie. „Er is sneeuw gevallen, de temperatuur is onder de nul gedaald. Er is geen verwarming, niets. Zo zou niemand moeten leven. We hebben nu politieke moed nodig. Er moet actie ondernomen worden”, aldus Van der Auweraert over het vluchtelingenkamp.

Kroatische autoriteiten grijpen hardhandig in

Om naar Kroatië te komen, gebruiken vluchtelingen vaak routes met bergachtig gebied langs de Kroatische grens. De autoriteiten zouden de mensen echter met man en macht tegenhouden en geweld daarbij niet schuwen.

Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben al dossiers aangelegd over de schendingen van de autoriteiten in Kroatië. Onder meer zware mishandeling en seksueel geweld zou aan de orde van de dag zijn bij vluchtelingen en migranten. Ook vrouwen en kinderen worden niet gespaard, aldus de organisaties.

