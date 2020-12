Noodverordening in Veen van kracht na hevige overlast

In de Brabantse plaats Veen is tot en met zaterdag 2 januari middernacht een noodverordening van kracht om de overlast te bestrijden. Het doel van burgemeester Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena, waar Veen onder valt, is om de rust in het dorp te herstellen.

Zaterdagavond laat was het voor de derde avond op rij onrustig in Veen. Het Brabantse plaatsje staat erom bekend dat er rond de jaarwisseling autowrakken in brand worden gestoken, waarbij het in het verleden weleens uitliep op rellen.

Mensen buiten Veen geweerd

De noodverordening houdt onder meer in dat mensen van buiten het dorp geweerd worden. Verder geldt een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen en is het verboden om objecten op zak te hebben die als wapen gebruikt kunnen worden.

De verordening gaat per direct in. Op overtreding staat een gevangenisstraf van maximaal drie maanden of een geldboete van maximaal 4350 euro. De burgemeester heeft de maatregel afgestemd met de politie en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Rust niet wedergekeerd

„De oproep die ik gisteren samen met de hulpdiensten heb gedaan, heeft niet geleid tot een rustige nacht. Hoewel ik blij ben dat de hulpverleners geen strobreed in de weg is gelegd, is de rust niet wedergekeerd. Het gebruik in Veen om tijdens de jaarwisseling sloopauto’s te laten branden op het kruispunt, neemt toe. De aanloopperiode naar oud en nieuw wordt langer, de branden worden heftiger en de aanzuigende werking op mensen van buiten wordt groter. Ook binnen het dorp groeit de weerstand”, stelt de burgemeester.

„Om verdere escalatie te voorkomen, is ingrijpen noodzakelijk gebleken. Gemeente en hulpdiensten hebben in gezamenlijkheid besloten dat het nu genoeg is. Deze situatie moet stoppen voordat het echt fout gaat.”

De vorige dagen werden brandweerlieden wel lastiggevallen bij het uitvoeren van hun werk: omstanders gooiden vuurwerk naar hen. Burgemeester Lichtenberg zei dat daarmee ‘het dieptepunt bereikt’ was.